Страшно интересно: лучшие фильмы ужасов первой половины 2025 года

Старшеклассница Квинн переезжает из Филадельфии в провинциальный Кеттл-Спрингс, где ее отец получил место врача. Новые одноклассники пугают Квинн страшилкой про клоуна-убийцу Френдо, когда-то устроившего бойню на фабрике по производству сиропа. Вскоре маньяк действительно начинает охотиться на тинейджеров.

«Кровавый урожай» — фильм Илая Крэйга, автора хоррор-комедии «Убойные каникулы». Если тогда он деконструировал жанр, высмеивая клише, то теперь снял конвенциональный слэшер, пусть и сдобренный черным юмором. В течение полутора часов клоуны-реднеки кромсают глупых подростков, используя вилы, топоры и арбалеты, а события, как водится, происходят в разгар какого-то нелепого праздника. Это прямолинейный и по-хорошему старомодный ужастик, рассчитанный на тех, кто утомился от постхорроров.

После смерти мужа вдова Ребекка остается с тремя дочерьми и горой долгов. Чтобы спасти семью, она решает выдать старшую дочь Эльвиру за прекрасного принца. Мать намерена в кратчайшие сроки превратить «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя» — любой ценой.

«Гадкая сестра» — режиссерский дебют норвежки Эмили Блихфельдт, покоривший «Сандэнс» и «Берлинале». Как и в прошлогодней «Субстанции», в этом фильме тропы боди-хоррора используются для феминистского высказывания. С помощью телесных трансформаций демонстрируется то, на какие самоистязания готовы идти женщины, чтобы соответствовать навязанным стандартам. Героине срывают брекеты плоскогубцами, пришивают ресницы иглой, вправляют нос молотком. А чтобы есть пирожные и не поправляться, она глотает ленточного червя. Таким образом, в «Гадкой сестре» идейный посыл неотделим от шокирующей формы — и фильм надолго врезается в память.

Карш — техномагнат, четыре года назад потерявший жену. Так и не преодолев утрату, он создал высокотехнологичное кладбище, набирающее популярность. Изобретенные Каршем саваны, в которые заворачивают покойников, позволяют клиентам в любой момент посмотреть на тело близкого человека — достаточно скачать приложение на смартфон. Мрачный бизнес процветает, пока вандалы не оскверняют могилы — в том числе могилу жены Карша.

Дэвид Кроненберг — живой классик, чьи фильмы 80-90-х продолжают вдохновлять молодых кинематографистов. Помимо «Гадкой сестры» и «Субстанции», упомянутых ранее, недавно состоялся релиз фильма «Одно целое». Между тем вышедший в начале года «Вульфмен» — не столько ремейк классики Universal, сколько неудачная калька «Мухи». Дело мэтра живет, но сам он ушел в тень. Причина — смерть жены Каролин Зэйфман, с которой мастер боди-хоррора прожил почти 40 лет. Исследование Кроненбергом собственной скорби в итоге вылилось в холодный, медленный, но не лишенный фирменной иронии автофикшн «Саван», рассчитанный на преданных фанатов режиссера.

На побережье Австралии орудует маньяк Такер, который годами похищает туристов и отправляет их на съедение акулам. Однажды серийный убийца нападает на американку Зефир, приехавшую посерфить среди ночи. Такер похищает ее, не подозревая, что хрупкая с виду девушка способна дать бой.

«Хищные твари» — фильм ужасов, созданный Шоном Бирном. Австралиец снимает редко, но метко: в нулевые он дебютировал с пыточным порно «Любимые», а в десятые вернулся с мистическим хоррором «Дары смерти». На сей раз Бирн скрестил слэшер с «Челюстями», недавно отметившими 50-летие. Несмотря на то, что премьера «Хищных тварей» состоялась в Каннах, перед нами типичный фильм категории «Б», который в 90-е наверняка стал бы хитом видеосалонов. По заветам Спилберга, акул в кадре мало, но этот дефицит компенсирует харизматичный злодей в исполнении Джая Кортни — актер явно наслаждается ролью психопата.

После смерти отца сводные брат и сестра переезжают жить к приемной матери Лоре. Поначалу женщина кажется им чуткой и заботливой, но затем в ее доме начинают происходить странные вещи.

Два года назад ютуберы Дэнни и Майкл Филиппу дебютировали с «Два, три, демон, приди!». Картина полюбилась и критикам, и ценителям жанра, собрав кассу, поэтому A24 сразу выделила братьям деньги на новый ужастик. Как и в «Саване», в основе «Верните ее из мертвых» лежит драма об утрате. Но если у Кроненберга хоррор-элементы сводились к минимуму, то Филиппу шокируют зрителей всеми доступными способами. Джамп-скейров почти нет, однако сцены насилия предельно натуралистичны и вызывают физиологический дискомфорт. В свою очередь звезда «Паддингтона» Салли Хоккинс создала один из самых жутких образов последних лет.

Вот уже два месяца студентку Стефани преследует один и тот же пугающий сон: в 1960-х годах люди гибнут под обломками панорамного ресторана, рухнувшего с огромной высоты. Уверенная, что этот кошмар как-то связан с ее родней, она едет в родной город, чтобы выяснить правду о своей бабушке. Семья давно прекратили с ней всякое общение, считая пожилую женщину безумной и одержимой мрачными мыслями о смерти.

С недавних пор экран вновь заполонили сиквелы и ребуты культовых хоррор-франшиз: «Хэллоуин» и «Крик», «Восставший из ада» и «Кэндимен», «Чужой» и «Хищник». Теперь очередь дошла до «Пункта назначения». Фанаты не возлагали особых надежд, но получили чуть ли не лучшую часть во всем киносериале. Черный юмор пошел саге на пользу, а смерти персонажей, несмотря на некоторую «мультяшность», вышли оригинальными и кровавыми. А еще шестой «Пункт назначения» — это эффектное прощание с актером Тони Тоддом, который умер от рака после окончания съемок.

Вирус превратил Великобританию в зараженную пустошь, изолированную от остального мира. Немногочисленные выжившие делятся на коммуны. В одной из деревень живет мальчик Спайк, который покидает дом, чтобы отыскать лекарство для больной матери.

В далеком 2002 году сценарист Алекс Гарленд и режиссер Дэни Бойл создали «28 дней спустя» — фильм, реанимировавший зомби-жанр. На волне успеха был снят куда менее удачный сиквел — уже без участия Гарленда и Бойла. Четверть века спустя соавторы воссоединились, чтобы произвести в жанре очередную революцию. Их «28 лет спустя» — мрачный постапокалиптический хоррор, сохранивший дух оригинала, но работающий и как самостоятельное произведение. В касте нет Киллиана Мерфи, зато полно других талантливых исполнителей: Рэйф Файнс, Джоди Комер, Аарон Тейлор-Джонсон и совсем юноый Элфи Уильямс. Фильм дал старт новой трилогии, вторая часть которой уже снята и, вероятно, появится в следующем году.

1932 год. Близнецы Смок и Стэк возвращаются в Миссисипи после долгого отсутствия. За плечами — незаконный бизнес в Чикаго, позволивший им сколотить состояние. Оставив темное прошлое, братья решают начать с чистого листа: покупают участок и открывают бар для темнокожих. В первую же ночь на сцене блистает талантливый блюзмен, чья музыка привлекает внимание вампиров, скрывавшихся неподалеку.

Вряд ли кто-то станет отрицать, что «Грешники» — главный фильм ужасов 2025 года. Режиссером и сценаристом выступил Райан Куглер, снявший фестивальный хит «Станция „Фрутвейл“», а также «Черную Пантеру» и «Крида». Будучи самым успешным афроамериканцем Голливуда, Куглер получил от Warner Bros $100 миллионов на любой проект. И выдал авторский блокбастер с вампирами, блюзом и сразу двумя Майклами Б. Джорданами. Пусть завязка слегка затянута, а тон неожиданно серьезен, «Грешники» точно попадут во всевозможные списки «лучших» по итогам года.

Томас Хантер — молодой риелтор, которого отправляют из Германии в Трансильванию, чтобы продать замок графу Орлоку. Оставив дома жену Эллен, страдающую от сомнамбулизма, Томас выдвигается в путь, не подозревая, что его клиент — кровожадный вампир.

Нельзя обойти стороной и «Носферату» Роберта Эггерса. В США фильм вышел на католическое Рождество, но во многих других странах его прокат начался уже после Нового года. Картина является ремейком «Носферату, симфония ужаса» (1922), в свою очередь основанного на «Дракуле» Брэма Стокера. Как и всегда, Эггерс сделал ставку на аутентичность, проработав каждую деталь — от быта румынских цыган до атрибутики славянских церквей, от меховых шуб до пышных усов. Отказавшись от использования CGI, постановщик доставил на съемочную площадку 5000 крыс, заполонивших мрачные декорации. Пугающе реалистичным оказался и сам Орлок, сыгранный Биллом Скарсгардом: вампир почти не появляется в кадре, но его низкий голос пробирает до мурашек. Этот рождественский кошмар уже сейчас называют современной классикой, а сам Эггерс готовится снять «Человека-волка».