«Сблизиться с Томушкой оказалось легко»: Ева Смирнова рассказала о съемках в фильме «Мой папа — медведь»

Сегодня, 31 июля, в прокате стартует комедия для всей семьи «Мой папа — медведь», главную роль в котором исполнила юная звезда российского кино Ева Смирнова. В интервью «Киноафише» 12-летняя актриса поделилась, каково ей было работать на съемочной площадке с настоящим медведем, а также ответила на другие вопросы.

В фильме «Мой папа — медведь» ты сыграла главную героиню — девочку Машу, которая неожиданно сталкивается с волшебством и настоящим медведем. Как ты отреагировала, когда впервые прочитала сценарий?

Сценарий фильма показался очень необычным и интересным, сразу появилось желание начать уже побыстрее сниматься (улыбается).

Маша — очень яркая, решительная и по-детски упрямая героиня. Было ли тебе легко ее понять? Есть ли что-то, что вас с Машей объединяет — а может, наоборот, вы совсем разные?

Мне было очень интересно играть Машу, несмотря на то, что между нами есть как сходства, так и существенные различия. Нас объединяет целеустремленность, легкость и жизнерадостность, однако я ощущаю в себе большую эмпатию, чем Маша в начале нашей истории. К счастью, в дальнейшем ее характер претерпевает положительные изменения, что не может не радовать. Я искренне люблю эту героиню!

В фильме ты играешь с настоящим медведем. Расскажи, как снимались сцены с таким непредсказуемым партнером?

Сцены снимались в строгом соответствии со сценарием, без излишней импровизации и, к счастью, без неожиданных ситуаций. За кадром всегда находился дрессировщик, чьи команды Томушка выполнял безукоризненно. У нас получились очень искренние и правдоподобные сцены с медведем!

Роман Курцын говорил, что восхищался твоей смелостью во время съемок с медведем. Как тебе удалось подружиться с настоящим хищником?

Сблизиться с Томом оказалось удивительно легко, несмотря на то, что изначально мне было страшно. Во-первых, это живой, настоящий медведь. Во-вторых, дрессировщик предупредил нас о добродушном нраве Тома, но отметил, что среди присутствующих на площадке всегда может найтись человек, который ему не понравится.

Но, к счастью, нам с Томом удалось подружиться. Я угостила его лакомством, разговаривала с ним, осторожно погладила его густую шерсть. Он, казалось, привыкал к моему запаху, моим прикосновениям, тембру голоса. После этого взаимодействие с ним на площадке стало простым и понятным. Существовало лишь несколько несложных правил: после каждого дубля необходимо аккуратно отходить от Тома, избегать криков вблизи него, не размахивать руками и всегда обходить его сзади. Соблюдение этих простых мер позволило избежать каких-либо проблем, и наша работа прошла гладко.

Твой экранный папа — Борис Дергачев. Он помогал тебе советами, поддерживал на съемочной площадке?

Знаете, Борис — веселый человек, но в то же время и очень мудрый. На площадке мы с ним постоянно обсуждали наших персонажей — Машу и ее папу. Именно из этих разговоров, из того, как мы их себе придумали, и выстроилась та самая линия отношений между нами в кадре. Он всегда был рядом, мог что-то подсказать, поддержать. Так что да, конечно, я очень рада, что Борис стал моим партнером по фильму, и я набралась от него определенного опыта! Искренне надеюсь, что наша встреча на съемочной площадке была не последней, и мы еще поработаем вместе в новых проектах!

Не мешают ли съемки учиться в школе? Ругают ли учителя за прогулы?

Со школой у меня все в порядке (улыбается). Я же учусь на домашнем обучении, не хожу каждый день. Поэтому таких проблем, как прогулы уроков из-за съемок и ругающиеся учителя, у меня просто нет! Единственное, что немного «связывает по рукам и ногам» — это даты сдачи контрольных работ в конце триместра. Но мы всегда договариваемся с моими учителями заранее, я предупреждаю о съемках, и мы находим удобное время. Я стараюсь все успевать, готовлюсь, и в итоге все получается! Главное — мы с учителями не конфликтуем, у нас очень хорошие отношения. Они понимают мою ситуацию, я уважаю их требования и график.

Мечтаешь ли ты продолжить актерский путь во взрослом возрасте? Хотелось бы перейти на другой уровень и попробовать себя в кино в качестве режиссера или продюсера?

Конечно, мечтаю! Актерство — это моя жизнь, и я точно знаю, что хочу этим заниматься всегда. Но... (задумчиво) мне этого мало! У меня есть большая цель! Когда я вырасту, я буду продюсером. Генеральным продюсером своих проектов! Я хочу не только играть, но и сама создавать кино — придумывать истории, собирать команду, отвечать за все. У меня будет свой масштабный продакшн. Хочу снимать качественные проекты с крутыми актерами. Я хочу делать кино, которое будет трогать людей, заставлять их смеяться и плакать, думать.

Если бы ты могла волшебным образом превратиться в какое-то животное — как папа Маши в фильме — то кем бы ты была?

Как бы это типично ни звучало, но я бы точно выбрала кошку! Но не простую, а породистую, элегантную, красивую, обязательно белую и с необычным цветом глаз. Мне кажется, я характером очень похожа на это животное. Мне свойственно спокойствие, вот и кошки — важные, серьезные, наблюдают за всем свысока. Но это только с виду! А на самом деле я очень тактильная! Обожаю обнимашки, когда рядом близкие люди, мне важно чувствовать эту теплоту и безопасность.

И кошки — они же точно такие! Пока им некомфортно или страшно — они дистанцию держат. Но стоит им почувствовать, что рядом хозяин, становятся очень добрыми, игривыми — мурлыкают, трутся, ласкаются, просятся на ручки.

Почему зрителям стоит посмотреть «Мой папа — медведь»? Что, по-твоему, главное в этом фильме?

«Мой папа — медведь» — это в первую очередь про семью! Про то, как важно ценить то, что у тебя есть, особенно самых близких людей, и не становиться эгоистом.

Почему я считаю, что всем надо увидеть этот фильм? Во-первых, там играют очень-очень крутые актеры! У нас замечательная команда: и Роман Курцын, и Борис Дергачев, и, конечно, наша главная звезда — медведь Том! Во-вторых, это нетипичная история! Ну где вы еще видели, чтобы папа превращался в настоящего медведя? Это же волшебство, приключения, юмор — скучно точно не будет!