Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел»

Стриминг-сервис Netflix представил первый тизер пятого (и заключительного) сезона сериала «Очень странные дела». На этот раз героям предстоит разобраться с главным злодеем четвертого сезона — зловещим Векной, местонахождение и цели которого пока остаются тайной.

Действие финального сезона разворачивается осенью 1987 года. Хоукинс лежит в руинах после событий предыдущего сезона, а граница между мирами стала опасно тонкой. Друзья, разъединённые, но не сломленные, пытаются отыскать Векну, чтобы положить конец его власти раз и навсегда. Однако зловещий монстр исчезает без следа, оставляя за собой лишь намёки на новую катастрофу.

Тем временем правительство вводит в городе жёсткий карантин, стремясь подавить панику и контролировать разрушенный Хоукинс. Одиннадцатую объявляют в розыск — спецслужбы считают её ключом ко всему происходящему. Героев ждёт отчаянная гонка со временем, в которой ставки — не только их собственные жизни, но и судьба всего мира.

Финальный сезон выйдет поэтапно: первая часть — 26 ноября, вторая — 25 декабря, а заключительная серия выйдет 31 декабря — в канун Нового года.