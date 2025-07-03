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Киноафиша Новости VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина открылся концертом «Звезды хайпа»

VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина открылся концертом «Звезды хайпа»

3 июля 2025 13:46
VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина открылся концертом «Звезды хайпа»

Кроме того, уже через неделю состоится грандиозный гала-концерт.

2 июля на сочинском курорте Красная Поляна при содействии международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» состоялся масштабный концерт «Звезды хайпа», приуроченный к открытию VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина.

На сцене выступили такие звезды современной поп-музыки, как Валя Карнавал, ЦУ-Е-ФА, Milana Star, Мария Янковская, Miroslava&Zlata&Даша Да, Amirchik, GAVRILINA, ZAUR&MEIRINKITO, Роман Исаев, VEIGEL, SASHA STONE, KOLUNOV, Konfuz, Фогель, MELISSA, MONA, SERYBKINA, Wallem, KAYA, Артур Пирожков. В роли ведущих выступили Валя Карнавал и Женя Лизогуб.

VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина открылся концертом «Звезды хайпа»

Форум Леонида Агутина — платформа для всей семьи, призванная объединить и вдохновить молодежь. Участниками мероприятия становятся одаренные дети и их родители со всех уголков России. На протяжении 10 дней они посещают мастер-классы, перенимают знания от известных артистов, композиторов и писателей. Продвижение семейных ценностей необычайно важно для «Русской Медиагруппы». Глава холдинга Сергей Бунин заявил, что гордится партнерством с форумом Агутина.

10 июля в Красной Поляне пройдет Гала-концерт VI Семейного образовательного форума, на котором выступят сам Агутин, Артур Пирожков, Тимур Родригез, Akmal’ и другие именитые исполнители.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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