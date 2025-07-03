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Киноафиша Новости «Банда аутсайдеров» Жан-Люка Годара выйдет в российский прокат

«Банда аутсайдеров» Жан-Люка Годара выйдет в российский прокат

3 июля 2025 15:31
«Банда аутсайдеров» Жан-Люка Годара выйдет в российский прокат

Фильм будет показан как на языке оригинала с русскими субтитрами, так и с новым закадровым переводом.

Кинокомпания «Иноекино» объявила, что 31 июля в отечественных кинотеатрах выйдет классическая картина Жан-Люка Годара «Банда аутсайдеров» (1964). Главные роли исполнили Анна Карина, Клод Брассёр и Сами Фре.

Действие разворачивается в Париже. По сюжету друзья Артур (Брассёр) и Франц (Фре), помешанные на американских фильмах о гангстерах, знакомятся на курсах английского языка с девушкой Одиль (Карина). Вскоре троица задумывает провернуть ограбление, заполучив крупную сумму денег, спрятанную в особняке тети Одиль. Дожидаясь подходящего для дела дня, герои проводят время вместе — наиболее известны сцены, в которых ребята танцуют в кафе и пробегают по Лувру.

В дальнейшем неожиданные обстоятельства вынуждают Артура, Франца и Одиль форсировать свое криминальное дело, что оборачивается непредвиденными последствиями. Впрочем, сюжет — далеко не главное в этом кино.

«Банда аутсайдеров» — один из образцов новой французской волны и необычайно влиятельная картина. Большим поклонником этого фильма является Квентин Тарантино, назвавший в честь него свою кинокомпанию A Band Apart.

Фото: Columbia Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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