Новый виток: топ-9 сериалов, вернувшихся в эфир спустя годы

На протяжении последних лет ностальгия и возвращение знакомых героев необычайно востребованы как в большом кино, так и на телевидении. Это проявляется не только в развитии крупнейших франшиз, но и в перезапусках проектов, которые некогда стали хитами и полюбились целому поколению. Приводим девять знаменитых сериалов, которые получили вторую жизнь после длительного перерыва.

В 2014–2018 годах на канале The CW выходил приключенческий сериал «Библиотекари», повествующий о группе разношерстных героев, которые призваны раскрывать удивительные тайны, заниматься магическими артефактами и противостоять сверхъестественным угрозам. В этом году история получила свежее воплощение, в центре которого оказались новые герои. По сюжету проживавший в XIX веке обаятельный, но небрежный библиотекарь Викрам Чемберлен переносится в современность. Пытаясь вернуться домой, он невольно выпускает магию в мир. В дальнейшем вместе с новой командой он берется исправить допущенную ошибку, которая может привести к глобальной катастрофе. «Библиотекари: Следующая глава» доступны в стриминге кино viju.

Во второй половине 2000-х и начале 2010-х «Декстер» был одной из ведущих криминальных драм на телевидении, но этот славный поход длиной в восемь сезонов неожиданно завершился фиаско. Скомканный и нелогичный финал привел зрителей в недоумение, но в 2020 году создатели решили исправить эту оплошность, анонсировав мини-сериал «Декстер: Новая кровь». Сиквел понравился и критикам, и зрителям, что привело к возрождению всеобщего интереса к Декстеру Моргану. Ранее в июле стартовало продолжение, получившее подзаголовок «Воскрешение», а параллельно выходит приквел «Декстер: Первородный грех».

Кажется, о «Докторе Кто» знают даже те, кто не посмотрел ни одного эпизода этого сериала. Проект был запущен еще в 1963 году, изначально создаваясь как телепрограмма для семейной аудитории. Завершился оригинальный «Доктор Кто» в 1989 году из-за падения числа зрителей, но в 2005 году приключения эксцентричного путешественника во времени возобновились. Возвращение получилось триумфальным, закрепив за «Доктором Кто» статус культурного феномена в жанре научной фантастики. Подспорьем для этого стала сама концепция шоу, предполагающая регулярные перевоплощения заглавного героя. В XXI году Повелителя времени играли такие выдающиеся артисты, как Дэвид Теннант, Мэтт Смит и Питер Капальди. Джоди Уиттакер стала первой женской инкарнацией Доктора, а Шути Гатва — первым чернокожим актером в этой почетной роли.

Еще один сериал, снискавший статус классики телевизионной научной фантастики. Заглавная музыкальная тема «Секретных материалов» стала мемом, сопровождая ныне любые странности — как серьезные, так и шуточные. Оригинальное шоу держалось в эфире с 1993 по 2002 год, также заскочив на большой экран, когда вышел полнометражный фильм «Секретные материалы: Борьба за будущее» (1998). В 2008 году агенты Малдер и Скалли напомнили о себе в фильме «Секретные материалы: Хочу верить», но картина была разгромлена критиками и рядовыми зрителями, несмотря на неплохие кассовые сборы. Новая попытка возродить франшизу была предпринята во второй половине 2010-х, когда вышли еще два сезона. Перезапуску не удалось достичь вершин оригинала, но вновь встретиться со старыми друзьями все равно приятно.

Если мальчики в первой половине 2000-х фанатели от «Человека-паука» с Тоби Магуайром, то девочки представляли себя в образе трех сестер-ведьм из «Зачарованных» (1998–2006). На успех сериала у юной публики не повлиял даже скандал и вынужденный уход актрисы Шеннен Доэрти, в сюжете обернувшийся смертью Прю в конце третьего сезона. Сила Трех была восстановлена за счет Пейдж в исполнении Роуз Макгоуэн. В 2018 году на канале The CW начало выходить переосмысление «Зачарованных» с другими героинями, но этот «перезапуск для зумеров» себя совершенно не оправдал, хотя и продлился аж четыре сезона.

Комедийным антиподом «Зачарованных» был еще один сериал на тему колдовства — «Сабрина — маленькая ведьма» (1996–2003). Это милое семейное шоу до сих пор всплывает в медиапространстве благодаря неотразимому кукольному коту Салему, который прекрасно соответствует духу современности. Что до образа самой юной ведьмочки, то он был со вкусом и красками переосмыслен в сериале Netflix «Леденящие душу приключения Сабрины» (2018–2020). Проект во главе с Кирнан Шипкой был тепло принят публикой, хотя четвертый — и заключительный — сезон оставил неоднозначное впечатление. В дальнейшем героиня появилась в подростковой драме «Ривердэйл», действие которой разворачивается в смежной вселенной.

Кто же такая анонимная Сплетница, рассказывающая в своем блоге о перипетиях личной жизни ребят, учащихся в элитной частной школе на Манхэттене? Эта подростковая драма, принесшая известность актрисе Блейк Лайвли, стала культовой и оказала значительное влияние на последующие телепроекты о жизни старших школьников. Локальные адаптации «Сплетницы» вышли также за пределами США. В 2021 году на HBO Max состоялась премьера перезапуска, действие которого разворачивается в том же мире, но спустя девять лет. Продлившийся два сезона ребут не стал хитом, но свою аудиторию все-таки нашел.

Рассказ о возрожденных сериалах был бы неполон без легендарного «Твин Пикса» (1990–1991, 2017), созданного Дэвидом Линчем и Марком Фростом. Этот дуэт в компании композитора Анджело Бадаламенти раскрыл потенциал расхожего ныне сюжета о загадочном убийстве в тихом провинциальном городке, а также показал, что на ТВ можно выпускать большое кино, а не только мыльные оперы и семейные ситкомы. Под давлением продюсеров Линч был вынужден пойти наперекор своему творческому видению, что сказалось на качестве второго сезона, но режиссер с лихвой компенсировал это потрясающим финалом. Через четверть века, как и обещала Лора Палмер в Черном вигваме, мы вернулись в городок Твин Пикс, чтобы вновь ничего не понять, но заново влюбиться. На этот раз у Линча и Фроста была полная свобода действий, что вылилось в самый бескомпромиссный авторский сериал в истории американского телевидения.

В скором времени на малый экран вернется еще одно всеми любимое шоу — «Клиника» (2001–2010). Это драмеди о молодых врачах должно было закрыться после восьмого сезона, в финале которого были завершены все сюжетные линии, но в итоге создатель и шоураннер Билл Лоуренс согласился сделать девятый сезон. Эта затея оказалась неудачной, но «Клиника» выдержала испытание временем. 10 июля года был официально анонсирован десятый сезон, премьера которого состоится либо ближайшей осенью, либо весной. Зак Брафф, Дональд Фэйсон и Сара Чок вернутся к знакомым ролям.

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