Новости
Архив новостей
Архив новостей за декабрь 2025 года
10 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты»
Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино»
Что смотреть в кино на этой неделе
Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику
9 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение»
Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно»
Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая
8 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд
Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов»
Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года
5 декабря 2025
Анонсирована юбилейная Русская музыкальная премия телеканала RU.TV
Фансервис без логики: критики разгромили хоррор «Пять ночей с Фредди 2»
В разработку запущена новая часть «Людей в черном»
Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года
4 декабря 2025
Семья Эндрю Гарфилда переживает чудеса в трейлере фэнтези «Вверх по волшебному дереву»
Бесплатный фестиваль инновационного кино «Культура 360» в Санкт-Петербурге
Вышел трейлер полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду. Фильм»
Премия «Большая цифра» открыла категорию «Инновация. Специальные эффекты»: как принять участие в конкурсе визуальных технологий 2025–2026
Скарлетт Йоханссон договаривается о роли в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза
3 декабря 2025
Джейсон Стэйтем отбивается от спецназа и спасает девочку в трейлере боевика «Убежище»
Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова
Что смотреть в кино на этой неделе
2 декабря 2025
Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария»
Рокеры веселятся с Константином Хабенским в трейлере драмы «Здесь был Юра»
В Санкт-Петербурге пройдет масштабный концерт «Золотой граммофон»
1 декабря 2025
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов
Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением
Четвертый лучший старт в истории: «Зверополис 2» триумфально дебютировал в мировом прокате
В прокате
Премьеры
Онлайн
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
