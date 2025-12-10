Меню
Архив
Киноафиша Новости Архив новостей

Архив новостей за декабрь 2025 года

2006 2007 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
10 декабря 2025
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» Анонсирована программа кинофестиваля «Дни короткометражного кино» Что смотреть в кино на этой неделе Великие свершения: 7 ярких дорам на историческую тематику
9 декабря 2025
В Москве состоится пластический спектакль «Наваждение» Анжелика Стубайло: «Я вдохновляюсь актерами — постоянно и безмерно» Восточная экзотика: 8 современных приключенческих сериалов из Китая
8 декабря 2025
Netflix садится на «Железный трон» киноиндустрии: стриминговый гигант покупает Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд Близится финал: вышел трейлер пятого сезона «Пацанов» Страшно, не вырубай: 8 главных хорроров 2025 года
5 декабря 2025
Анонсирована юбилейная Русская музыкальная премия телеканала RU.TV Фансервис без логики: критики разгромили хоррор «Пять ночей с Фредди 2» В разработку запущена новая часть «Людей в черном» Сила одушевленных картинок: 8 ярчайших анимационных проектов 2025 года
4 декабря 2025
Семья Эндрю Гарфилда переживает чудеса в трейлере фэнтези «Вверх по волшебному дереву» Бесплатный фестиваль инновационного кино «Культура 360» в Санкт-Петербурге Вышел трейлер полнометражного аниме «Агент времени: Глава Инду. Фильм» Премия «Большая цифра» открыла категорию «Инновация. Специальные эффекты»: как принять участие в конкурсе визуальных технологий 2025–2026 Скарлетт Йоханссон договаривается о роли в «Бэтмене 2» Мэтта Ривза
3 декабря 2025
Джейсон Стэйтем отбивается от спецназа и спасает девочку в трейлере боевика «Убежище» Объявлен шорт-лист претендентов на четвертую премию имени Дзиги Вертова Что смотреть в кино на этой неделе
2 декабря 2025
Поп-дива Энн Хэтэуэй переживает экзистенциальный кризис в трейлере драмы «Мать Мария» Рокеры веселятся с Константином Хабенским в трейлере драмы «Здесь был Юра» В Санкт-Петербурге пройдет масштабный концерт «Золотой граммофон»
1 декабря 2025
Время любви и волшебства: 10 лучших рождественских ромкомов Веселые праздники: 16 комедий с новогодним настроением Четвертый лучший старт в истории: «Зверополис 2» триумфально дебютировал в мировом прокате
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Волчок
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Агент времени: Глава Инду. Фильм
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Невероятные приключения Шурика
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Три кота. Путешествие во времени
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Пять ночей с Фредди 2
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Сожалею о тебе
2025, Германия / США, драма
Снеговик
Снеговик
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Умри, любовь моя
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Метод исключения
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
