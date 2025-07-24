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Киноафиша Новости Леонардо ДиКаприо готовит взрывчатку и оберегает дочь в новом трейлере «Битвы за битвой»

Леонардо ДиКаприо готовит взрывчатку и оберегает дочь в новом трейлере «Битвы за битвой»

24 июля 2025 18:41
Леонардо ДиКаприо готовит взрывчатку и оберегает дочь в новом трейлере «Битвы за битвой»

Фильм характеризуют как экшен-комедию с черным юмором.

Кинокомпания Warner Bros. выпустила новый трейлер картины Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», которая выйдет в зарубежный прокат 26 сентября. Также подтвердилась информация, что проект является вольной адаптацией романа Томаса Пинчона «Винляндия» (1990). В 2014 году Андерсон перенес на экран его книгу «Внутренний порок».

Действие развернется в Калифорнии. В «Битве за битвой» Леонардо ДиКаприо сыграл бывшего революционера Боба Фергюсона, который пускается в бега, чтобы уберечь свою дочь (дебютантка Чейз Инфинити) от своего заклятого врага в лице полковника с расистскими наклонностями Стивена Локджоу (Шон Пенн). Дело в том, что в 1984 году у Локджоу был роман с афроамериканской Перфидией (Тейяна Тейлор), но она ушла от него к Бобу. Спустя 16 лет Локджоу стремится отомстить.

В актерский состав также вошли Бенисио Дель Торо, Реджина Холл, Алана Хаим, Вуд Харрис. Андерсон снял фильм по собственному сценарию. Также он выступает ведущим продюсером. Саундтрек сочинил гитарист группы Radiohead Джонни Гринвуд.

Съемки прошли с января по май 2024 года в Калифорнии и Техасе. По имеющимся данным, хронометраж составляет 2 часа 50 минут.

Фото: Warner Bros.
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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