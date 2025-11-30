Меню
30 ноября 2025
Главные премьеры декабря: что смотреть на стримингах
29 ноября 2025
7 декабря в Санкт-Петербурге соберутся более 1000 практиков нейросетей
28 ноября 2025
Опубликована вторая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир
Ольга Бузова преобразует завод по производству пельменей в трейлере комедии «Равиоли Оли»
Анонсированы концерты в рамках вокального конкурса «Голос неба»
Кому смотреть мультфильм «Зверополис 2»
Кому смотреть хоррор «Пять ночей с Фредди 2»
27 ноября 2025
Кому смотреть аниме «Человек-бензопила. Фильм: История Резе»
Кому смотреть семейный фильм «Маша и Медведи»
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Самый счастливый сезон с Disney: 10 волшебных рождественских историй кинокомпании
С атмосферой праздника: 10 главных рождественских и новогодних фильмов последних лет
26 ноября 2025
«Русская Медиагруппа» научит журналистике антропоморфного робота
Что смотреть в кино на этой неделе
Российские новогодние фильмы, которые вас еще смогут удивить
Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark
Поверить в чудо: 12 детских новогодних фильмов со сказочной атмосферой
Главные премьеры декабря: что смотреть в кинотеатрах
От ромкомов до хорроров: 10 новых фильмов про Рождество и Новый год
25 ноября 2025
Никита Кологривый предстанет в образе Жени Лукашина в «Невероятных приключениях Шурика»
Историю вершат не только мужчины: 8 киновоплощений сильных женских личностей
В прокат выходит биографическая драма «Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца»
В Москве прошла торжественная премьера фильма «По-братски»
Интервью с программным директором фестиваля «Культура 360» Максимом Никоновым
24 ноября 2025
От Нового года до Первомая: 10 душевных российских фильмов про семейные праздники
Новый год с Netflix: 10 праздничных фильмов и сериалов стриминга
Новогодние фильмы ужасов, которые разнообразят череду праздничных комедий
Мелодрамы про Новый год и Рождество, которые заставят поверить в чудеса
21 ноября 2025
Священнослужители противостоят вселенскому злу в трейлере хоррора «Астрал. 13 инкарнаций зла»
Проникновенная беседа о любви: в Москве состоялась третья «viju ночь эмоций»
У храма красного лотоса: 8 выдающихся фильмов и сериалов в жанре уся
Наконец-то дождались: все, что нужно знать о «Зверополисе 2»
Кому смотреть фантастический боевик «Хищник: Планета смерти»
Девочка переносит свое сознание в тело бобра в трейлере мультфильма «Прыгуны»
20 ноября 2025
Елки-убийцы, безумный Кассель и апокалипсис на Рождество: 8 новогодних хорроров
Дух Рождества: 10 главных экранизация истории Скруджа
Американские новогодние фильмы, которые вы еще не смотрели
Когда покажут «Один дома» по телевизору?
Знакомьтесь с молодым Хеймитчем: вышел трейлер «Голодных игр: Рассвет жатвы»
Журнал «КиноРепортер» выделил лучших представителей российской киноиндустрии в 2025 году
Пелевин, Минаев, Водолазкин: топ экранизаций современной русской литературы
5 причин посмотреть криминальный триллер «Иллюзия обмана 3»
Яркие роли Светланы Камыниной
19 ноября 2025
5 рождественских фильмов для изучения английского
5 новых фильмов и сериалов, которые создадут новогоднее настроение
12 фильмов и сериалов, в которых герои встречают любовь в канун Рождества
18 ноября 2025
Журнал FB организовал эксклюзивный фотопроект со звездами
17 ноября 2025
«Камбэк» официально продлен на второй сезон
Наперекор несчастьям: 9 персонажей, воплощающих стойкость перед лицом испытаний
16 ноября 2025
Симптомы и фантазмы: 9 фильмов и сериалов о психотерапии
14 ноября 2025
«Три богатыря и свет клином» станет самой амбициозной частью франшизы
Марго Робби томится по Джейкобу Элорди в новом трейлере «Грозового перевала»
Элла Пернелл входит в Нью-Вегас в трейлере второго сезона Fallout
Да-да, мы к вам обращаемся: как и зачем в кино используется слом четвертой стены
13 ноября 2025
Бремя короны: 7 величественных фильмов и сериалов о монархах
Люди мешают мышатам отпраздновать Рождество в трейлере фильма «Мышиный переполох»
Еще больше хайпа: вселенная «Звезд Хайпа» дополнится масштабным фестивалем
Сэм Рокуэлл призывает спасти будущее в трейлере фантастического фильма «Удачи, веселитесь, не умрите»
Миранда и Энди воссоединяются спустя 20 лет в тизере «Дьявол носит Prada 2»
Встречайте принцессу Розалину: вышел трейлер мультфильма «Галактика Супер Марио в кино»
12 ноября 2025
«Выглядит в десять раз дороже»: эту космическую фантастику сняли за копейки — а в списке лучших он обогнал даже «Интерстеллар»
Опубликована первая часть кинопрограммы фестиваля Сomic Con Игромир
За дело вновь берутся десантники: вышел трейлер комедии «За Палыча! 2»
Международный фестиваль «Дни короткометражного кино» открыл прием заявок на IV Питчинг региональных киностартапов и питчинг микродрам
В Москве состоится третья «viju ночь эмоций»
Не зря получили $353 млн: этот фильм о космосе считают самым реалистичным – «Интерстеллар» в подметки не годится
Киноафиша подготовила спецпроект по сериалу «Легенда о героях»
Этот триллер нулевых Тарантино считает настоящим шедевром кино: а россияне его ругают за «унылую концовку»
11 ноября 2025
Максим Дрозд спасает попавшую в плен дочь в трейлере фильма «Тропа гнева»
Развод, бомба, Новый год: вышел трейлер комедии «Тик-так»
Актриса, продюсер и просто красавица: 9 выдающихся ролей Сидни Суини
10 ноября 2025
Вышел трейлер долгожданного второго сезона «Ночного администратора» с Томом Хиддлстоном
Мария Мацель и Марьяна Спивак источают смертоносную энергию в трейлере второго сезона «Черного облака»
Марк Эйдельштейн спасает родных от песка в трейлере драмы «Космос засыпает»
7 ноября 2025
Секреты инопланетного охотника: 7 самых интересных фанатских теорий о Хищнике
Джессика Честейн, Джош Бролин и другие звезды сыграют в криминальном триллере «Моя дорогая Калифорния»
Тони Сервилло решает трудные дилеммы в трейлере фильма Паоло Соррентино «Грация»
Александр Петров и Юлия Снигирь сыграют в третьем сезоне «Фишера»
Майкл Джексон прокладывает путь к славе в первом трейлере байопика «Майкл»
6 ноября 2025
«Русское Радио» открывает цифровой Зал Славы
Звезда «Людей Икс» Фамке Янссен посетит Comic Con Игромир
«Феномен Данилы Багрова — следствие дружбы и любви к кино»: режиссеры Григорий и Анна Сельяновы рассказали о работе над документальным фильмом «Брат навсегда»
История кино для чайников: в чем величие французской новой волны
5 ноября 2025
Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс ведут переговоры о съемках в новой «Мумии»
Объявлены победители 14-го кинофестиваля «Капля»
Издательстве «Эксмо» выпустит книгу «Он просил говорить шепотом» о насилии в семье Пелико
4 ноября 2025
Актриса Юлия Яблонская о режиссерах, актерах и сериале, который смотрит прямо сейчас
3 ноября 2025
Шеф-повара из Сочи творят искусство в трейлере третьего сезона документального сериала «Тонкий вкус»
Технологическая неделя в Москве 2025: международный форум The Trends и Mining.ru
1 ноября 2025
Награды нашли героев: состоялась юбилейная церемония вручения премии «Золотой граммофон»
Подборка историй на осень, после которых трудно остаться прежним
Шарлиз Терон сыграет в триллере «Тиран», а Киану Ривз — в научно-фантастическом фильме «Дрожь»
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Волчок
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Агент времени: Глава Инду. Фильм
Отзывы
2025, Китай, приключения, анимация, криминал
Невероятные приключения Шурика
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения, музыка
Три кота. Путешествие во времени
Отзывы
2025, Россия, анимация
Пять ночей с Фредди 2
Отзывы
2025, США, ужасы, детектив, триллер
Сожалею о тебе
Рецензия
Отзывы
2025, Германия / США, драма
Снеговик
Отзывы
2025, Россия, фэнтези
Умри, любовь моя
Рецензия
Отзывы
2025, Канада / США, комедия, драма, ужасы
Метод исключения
Рецензия
Отзывы
2025, Южная Корея / Франция, комедия, криминал, драма
