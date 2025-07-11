Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»

Кинопрокатная компания Arna Media выпустила дублированный трейлер летнего драмеди «Она сказала “Да”!», которое можно будет посмотреть на большом экране с 21 августа.

По сюжету непохожие друг на друга сестры Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), Виктория (Сиенна Миллер) и Джорджина (Эмили Бичем) воссоединяются, чтобы посетить свадьбу своей матери Дианы (Кристин Скотт Томас), которая, дважды овдовев, решила выйти замуж в третий раз. На уик-энд семейство собирается вместе, чтобы отметить знаменательное событие. Главным героиням придется вернуться к прошлому и столкнуться лицом к лицу с будущим. Помогать им будет группа колоритных гостей, неожиданно заявившихся на праздник.

Этот фильм — первый режиссерский проект в карьере 65-летней Томас, которая известна по одной из главных ролей в оскароносной драме «Английский пациент» (1996). Она выступает соавтором сценария и продюсером, а сюжет основан на ее собственном жизненном опыте. Томас потеряла отца, когда ей было пять лет. В возрасте 12 лет она осталась без отчима. Оба мужчины были летчиками Королевского военно-морского флота Великобритании и погибли при выполнении служебных обязанностей. Таким образом, в «Она сказала “Да!”» актриса воплотила альтер эго своей матери.