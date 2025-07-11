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Киноафиша Новости Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»

Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»

11 июля 2025 16:25
Скарлетт Йоханссон и ее сестры отправляются на свадьбу матери в трейлере фильма «Она сказала “Да!”»

Отчасти автобиографический фильм Кристин Скотт Дэвис, над сценарием которого она работала вместе со своим мужем Джоном Миклтуэйтом.

Кинопрокатная компания Arna Media выпустила дублированный трейлер летнего драмеди «Она сказала “Да”!», которое можно будет посмотреть на большом экране с 21 августа.

По сюжету непохожие друг на друга сестры Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), Виктория (Сиенна Миллер) и Джорджина (Эмили Бичем) воссоединяются, чтобы посетить свадьбу своей матери Дианы (Кристин Скотт Томас), которая, дважды овдовев, решила выйти замуж в третий раз. На уик-энд семейство собирается вместе, чтобы отметить знаменательное событие. Главным героиням придется вернуться к прошлому и столкнуться лицом к лицу с будущим. Помогать им будет группа колоритных гостей, неожиданно заявившихся на праздник.

Этот фильм — первый режиссерский проект в карьере 65-летней Томас, которая известна по одной из главных ролей в оскароносной драме «Английский пациент» (1996). Она выступает соавтором сценария и продюсером, а сюжет основан на ее собственном жизненном опыте. Томас потеряла отца, когда ей было пять лет. В возрасте 12 лет она осталась без отчима. Оба мужчины были летчиками Королевского военно-морского флота Великобритании и погибли при выполнении служебных обязанностей. Таким образом, в «Она сказала “Да!”» актриса воплотила альтер эго своей матери.

Фото: Vertical
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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