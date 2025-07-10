Дженна Ортега возвращается в школу в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»

Стрим-сервис Netflix представил трейлер второго сезона мрачного фэнтези «Уэнсдэй». Стартовав в 2022 году, этот проект в рамках франшизы «Семейка Аддамс» снискал большую популярность. Новый сезон будет разбит на две части. Первая выйдет 6 августа, тогда как вторая станет доступна 3 сентября.

Сериал повествует о студенческих годах Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега). Согласно официальному логлайну, во втором сезоне ей предстоит овладеть своими экстрасенсорными способностями, предотвратить серию убийств и раскрыть тайну, в которую вовлечены ее родители Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман).

В ролике показано, как Уэнсдэй, возвращаясь в школу, проходит таможенный контроль в аэропорту и выкладывает на столик массу оружия. В сумочке также оказывается Вещь, спрятавшая крем для загара, что вызывает недоумение у героини Ортеги. В дальнейшем Уэнсдэй воссоединятся со своей подругой в исполнении Эммы Майерс и дарит ей изготовленную своими руками куклу с человеческими волосами.

Многие артисты из первого сезона вернутся к своим ролям в предстоящих сериях. Компанию им составят новички, среди которых Стив Бушеми, Билли Пайпер, Иви Темплтон, Оуэн Пэйнтер. В качестве приглашенных звезд появятся Кристофер Ллойд, Тандиве Ньютон, Хейли Джоэл Осмент, а также Леди Гага. В режиссерское кресло вернулся Тим Бертон.