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Киноафиша Новости Дженна Ортега возвращается в школу в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»

Дженна Ортега возвращается в школу в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»

10 июля 2025 11:41
Дженна Ортега возвращается в школу в трейлере второго сезона «Уэнсдэй»

К выходу готовятся восемь новых серий.

Стрим-сервис Netflix представил трейлер второго сезона мрачного фэнтези «Уэнсдэй». Стартовав в 2022 году, этот проект в рамках франшизы «Семейка Аддамс» снискал большую популярность. Новый сезон будет разбит на две части. Первая выйдет 6 августа, тогда как вторая станет доступна 3 сентября.

Сериал повествует о студенческих годах Уэнсдэй Аддамс (Дженна Ортега). Согласно официальному логлайну, во втором сезоне ей предстоит овладеть своими экстрасенсорными способностями, предотвратить серию убийств и раскрыть тайну, в которую вовлечены ее родители Мортиша (Кэтрин Зета-Джонс) и Гомес (Луис Гусман).

В ролике показано, как Уэнсдэй, возвращаясь в школу, проходит таможенный контроль в аэропорту и выкладывает на столик массу оружия. В сумочке также оказывается Вещь, спрятавшая крем для загара, что вызывает недоумение у героини Ортеги. В дальнейшем Уэнсдэй воссоединятся со своей подругой в исполнении Эммы Майерс и дарит ей изготовленную своими руками куклу с человеческими волосами.

Многие артисты из первого сезона вернутся к своим ролям в предстоящих сериях. Компанию им составят новички, среди которых Стив Бушеми, Билли Пайпер, Иви Темплтон, Оуэн Пэйнтер. В качестве приглашенных звезд появятся Кристофер Ллойд, Тандиве Ньютон, Хейли Джоэл Осмент, а также Леди Гага. В режиссерское кресло вернулся Тим Бертон.

Фото: Netflix
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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