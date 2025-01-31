Болливуд снимал зомби-хоррор, но получилась крепкая драма о семье: и она удивительно похожа на сериал «Извне»

В прокат выходит фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»

Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал

Сельская девушка беременеет от молодого дезертира в трейлере драмы «Горная невеста»

Как выглядит мать Ирины Алферовой: красавице исполнилось 103 года, но так и не скажешь

Музыкальный байопик «Руки Вверх!» получит сиквел

5 самых популярных сериалов года набрали 50 миллиардов минут просмотра: в топе — много Netflix и внезапный Сталлоне