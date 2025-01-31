Меню
31 января 2025
Что смотреть в феврале: 10 главных премьер в кинотеатрах и на стриминге
Энтони Хопкинс мучает Билла Скарсгарда в трейлере триллера «Западня»
Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России 14 февраля
Красивая жизнь оборачивается бедой в трейлере триллера «Миллион лайков»
У Эрчел «бабочки в животе», а Ардуч «захотел стать бурлаком»: звезды «Оставь это ветру» отведали русскую кухню
Рома Зверь помогает девушке найти отца в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»
30 января 2025
«Утреннему шоу» с Энистон поставили 7,7: Бабаев с «Первого» посмотрел и нашел минусы
«Остался в восторге»: Джордж Мартин посмотрел «Рыцаря Семи Королевств» — фанаты книг могут спать спокойно
В «лучших» традициях «Игры престолов»: худшие предположения фанатов о 3 сезоне «Дома дракона» начали сбываться
«Боится даже Флинт»: сценарист «Мажора» начал работу над новым «Островом сокровищ»
Роберт Эггерс признался, что его «Носферату» оказался копией фильма Тима Бертона
Мультфильм 9-летней давности стал самым просматриваемым на ТВ в 2024 году, обогнав самого «Оппенгеймера»
Майкл Б Джордан сталкивается с ужасным злом в трейлере фильма «Грешники»
Джейк Джилленхол снимется в новом фильме М Найта Шьямалана
Российские студии анонсировали игровую экранизацию «Острова сокровищ»
Замечательное семейное фэнтези: критики благосклонно приняли фильм «Очи»
Власть съедает душу: 8 фильмов и сериалов о харизматичных лидерах
29 января 2025
Болливуд снимал зомби-хоррор, но получилась крепкая драма о семье: и она удивительно похожа на сериал «Извне»
В прокат выходит фильм Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал
Сельская девушка беременеет от молодого дезертира в трейлере драмы «Горная невеста»
Как выглядит мать Ирины Алферовой: красавице исполнилось 103 года, но так и не скажешь
Музыкальный байопик «Руки Вверх!» получит сиквел
5 самых популярных сериалов года набрали 50 миллиардов минут просмотра: в топе — много Netflix и внезапный Сталлоне
28 января 2025
Девушка превращается в монстра в трейлере хоррора «Субстанция. Идеал»
Юный свин оказывается в эпицентре эпичных событий в трейлере мультика «Пигси: Путешествие сквозь время»
«Мастер и Маргарита» и другие: объявлены победители премии «Белый слон» 2024
Вышли трейлеры третьих сезонов «Белого лотоса» и «Шершней»
27 января 2025
«Мне он очень нравился»: Тарантино назвал любимый советский фильм — фанатеет по нему с детства
Больше 1 000 000 людей проголосовали «сердечком»: самый популярный фильм Нолана по версии россиян — вовсе не «Начало»
Юра Борисов сыграет в фильме Эмира Кустурицы «Как я не снял “Преступление и наказание”»
В российский прокат выйдет фильм «О, Канада» — доступен трейлер
Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо определились с новыми проектами
26 января 2025
Двойная игра: 10 крутых фильмов и сериалов о близнецах
24 января 2025
От лейтенанта Дребина до инспектора Гаврилова: как развивался жанр полицейской комедии
После «Носферату» Роберт Эггерс взялся сразу за два проекта
Потенциальный хит: критики с энтузиазмом приняли триллер «Компаньон» с Софи Тэтчер
23 января 2025
Юра Борисов в деле: объявлены номинанты на «Оскар» 2025
В Санкт-Петербурге состоится большой концерт лауреатов «Золотого граммофона»
Что читать в самом начале года? Собрали самые интересные новинки
Неудачник Тимофей Трибунцев получает сверхъестественный дар в трейлере сериала «Подслушано в Рыбинске»
Райан Гослинг договаривается о роли в «Звездных войнах» Шона Леви
Виктор Добронравов знакомится с Викторией Заболотной в трейлере второго сезона «Инспектора Гаврилова»
Роберт Паттинсон из раза в раз погибает в новом трейлере «Микки 17»
Хорошие девочки: 8 фильмов о женщинах, раскрывающих свою сексуальность
22 января 2025
Молодая художница попадает в проклятый дом в трейлере хоррора «Синистер. Обитель зла»
Находчивый принц завоевывает надменную принцессу в трейлере мультика «Королевские приключения»
Айо Эдебири попадает в культ поп-звезды Джона Малковича в трейлере триллера «Опус»
Умер Бертран Блие
21 января 2025
Любовь Аксенова и Лариса Гузеева сыграют в сериале «Холод»
«Носферату» Роберта Эггерса вышел в «цифре»
Бык нападает на людей в трейлере хоррора «Оборотень»
20 января 2025
Поймать большого Линча: 6 вещей, которые помогут приблизиться к гению режиссера
Хоррор «Вульфмен» не оправдал ожидания критиков
Бокс-офис: «Волшебник Изумрудного города» и «Моана 2» преодолели знаковые вехи
17 января 2025
Подростков из раза в раз убивают монстры в трейлере хоррора «Дожить до рассвета»
Туристы становятся добычей гигантских аллигаторов в трейлере хоррора «Абсолютный хищник»
Искусственный интеллект берет в плен Юлию Пересильд в новом трейлере фильма «ON и Она»
16 января 2025
Умер Дэвид Линч
Обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля: вышел трейлер фильма «Всё, что нам кажется светом»
Чарли Кокс беседует с Кингпином и встречает Карателя в трейлере «Сорвиголовы: Рожденный заново»
Александр Метёлкин знакомится с квакающей Валентиной Ляпиной в трейлере «Царевны-лягушки»
Российские скетчкомы: от «Демиса и Марины» до «Городка»
Гопник, чекист, поэт: самые интересные роли в карьере Юры Борисова
15 января 2025
Тюремный палач Иван Янковский запускает смертельный бизнес в трейлере сериала «Аутсорс»
Острые колпачки прячутся от полиции в трейлере анимационного фильма «Супергномы»
Роберт Де Ниро заказывает убийство самого себя в трейлере криминальной драмы «Мудрые парни»
14 января 2025
Юра Борисов веселится, любит и стреляется на дуэлях в трейлере фильма «Пророк. История Александра Пушкина»
Юлия Снигирь учится страстному танцу в трейлере сериала «Танго на осколках»
«Волшебник Изумрудного города» и «Финист» по итогам новогоднего проката собрали свыше 5 млрд рублей
Математический гений Лео Вудалл раскрывает масштабный заговор в трейлере сериала «Опасные числа»
Это мы смотрим: топ самых многообещающих сериалов 2025 года
Адель Экзаркопулос воссоединяется со своей первой любовью в трейлере драмы «Разбитые сердца»
13 января 2025
Вышел трейлер боевика «Рэкетир. Новые времена» с Саятом Исембаевым и Андреем Мерзликиным
Несчастный случай переворачивает жизнь безобидной пенсионерки в трейлере фильма «Что случилось осенью»
Неуверенный девственник Алексей Онежен ищет любовь в трейлере сериала «Первый раз»
Школьник присоединяется к борьбе со злом в трейлере мистического сериала «Охотники за призраком»
10 января 2025
Новый режиссерский проект Джонни Деппа: вышел трейлер фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия»
Мэл Гибсон сообщил, когда стартует производство сиквела «Страстей Христовых»
9 января 2025
«Я пытаюсь быть режиссером в советском понимании этого слова»: интервью с Сашей Абдуллаевым
Второй сезон «Разделения» удерживает 100% положительных рецензий на Rotten Tomatoes
Андроид Софи Тэтчер противостоит Джеку Куэйду в трейлере триллера «Компаньон»
Дождались своего часа: 10 провалившихся фильмов, которые стали классикой
Милла Йовович и Дэйв Батиста сражаются с демонами в трейлере фэнтезийного боевика «В потерянных землях»
6 января 2025
Объявлены лауреаты «Золотого глобуса» 2025
Не мы такие, жизнь такая: 7 новых сериалов о «лихих девяностых»
5 января 2025
Телепрограмма на сегодня, 05 января 2025 года, для всех каналов
4 января 2025
Телепрограмма на сегодня, 04 января 2025 года, для всех каналов
3 января 2025
Телепрограмма на сегодня, 03 января 2025 года, для всех каналов
2 января 2025
Телепрограмма на сегодня, 02 января 2025 года, для всех каналов
1 января 2025
Новогодняя телепрограмма на 1 января 2025 для всех каналов
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
100 000 000 просмотров и это только начало: «Ландыши» уже называют главным сериалом года, но что известно о 2 сезоне?
Думаете, «Ёжик в тумане» понятен только тем, кто из СССР? Современные итальянцы увидели и воскликнули: «Шедевр!»
Даже спустя 15 лет эти две вещи в финале «Начала» раздражают зрителей: так что же все-таки выбрал Кобб?
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Вдруг свою смуглянку я в отряде повстречал»: поющая эскадрилья из «В бой идут одни старики» существовала на самом деле
«Вы, люди, такие странные»: Лилу в «Пятом элементе» лишь маскировалась под человека — факты подтверждают
На операх и врачах свет клином не сошелся: Никита Панфилов опять играет бюджетника в сериале НТВ
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Нежить наносит ответный удар: на шокирующий финал «Марвел Зомби» создателей мульта вдохновили «Звездные войны»
