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Киноафиша Новости Таисья Калинина раскрывает тайну кукол-мотанок в трейлере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»

Таисья Калинина раскрывает тайну кукол-мотанок в трейлере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»

2 июля 2025 13:44
Таисья Калинина раскрывает тайну кукол-мотанок в трейлере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»

Драма о взрослении со славянским колоритом.

Кинопрокатная компания Must See Magic Film представила трейлер мистического фильма на основе славянского фольклора «Девка-баба: Кукла-чародейка». Главные роли исполнили Светлана ИвановаТриггер», «Тест на беременность») и Таисья КалининаКрасная Шапочка», «Пальма 2»). В кинотеатрах картина появится 7 августа.

В центре сюжета — 12-летняя Таня (Калинина), чьи скучные летние каникулы оборачиваются сверхъестественными приключениями после того, как ее соседка Ева обучает ее искусство создания традиционных славянских кукол из ткани. В былые времена такие «мотанки» были символом плодородия и благополучия, а также считались оберегом от сглаза и злых духов. Таня изготовляет собственную куклу, но в первую же ночь после этого начинают происходить необъяснимые события. В дальнейшем куклу Тани похищает коварный отец ее подруги, из-за чего мир девочки оказывается на грани краха. Чтобы спастись, Таня решается на рискованные меры.

Режиссером выступает Аглая Набатникова, автор сценария — Андрей Рубанов. Заглавный трек к фильму исполнила группа «Мельница», тогда как над текстом песни работали певица Хедависе и уже упомянутый Андрей Рубанов.

Фото: Must See Magic Film
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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