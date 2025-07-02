Таисья Калинина раскрывает тайну кукол-мотанок в трейлере фильма «Девка-баба: Кукла-чародейка»

Кинопрокатная компания Must See Magic Film представила трейлер мистического фильма на основе славянского фольклора «Девка-баба: Кукла-чародейка». Главные роли исполнили Светлана Иванова («Триггер», «Тест на беременность») и Таисья Калинина («Красная Шапочка», «Пальма 2»). В кинотеатрах картина появится 7 августа.

В центре сюжета — 12-летняя Таня (Калинина), чьи скучные летние каникулы оборачиваются сверхъестественными приключениями после того, как ее соседка Ева обучает ее искусство создания традиционных славянских кукол из ткани. В былые времена такие «мотанки» были символом плодородия и благополучия, а также считались оберегом от сглаза и злых духов. Таня изготовляет собственную куклу, но в первую же ночь после этого начинают происходить необъяснимые события. В дальнейшем куклу Тани похищает коварный отец ее подруги, из-за чего мир девочки оказывается на грани краха. Чтобы спастись, Таня решается на рискованные меры.

Режиссером выступает Аглая Набатникова, автор сценария — Андрей Рубанов. Заглавный трек к фильму исполнила группа «Мельница», тогда как над текстом песни работали певица Хедависе и уже упомянутый Андрей Рубанов.