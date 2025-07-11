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Киноафиша Новости Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель»

Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель»

11 июля 2025 15:37
Ян Цапник сбегает в Дагестан и открывает чудо-заведение в трейлере комедии «Атель-Матель»

В фильме Кавказ изображен как отчасти сказочное пространство, где царят уют и дружелюбие.

Кинопрокатная компания «Централ Партнершип» представила трейлер авантюрной летней комедии «Атель-Матель», которая стартует в кинотеатрах 7 августа.

В центре сюжета — изворотливый обнальщик из Москвы Саша Родионов (Ян Цапник), который вследствие провала очередного задания оказывается должником грозного криминального авторитета по прозвищу Пчеловод. Не имея возможности расплатиться, Саша вместе с женой (Анастасия Панина) и детьми (Кирилл Митрофанов, Вера Островская) впопыхах уезжает в Дагестан, став участником программы по защите свидетелей. При этом семейство Саши уверено, что это обыкновенный отпуск. Герои поселяются в обветшалом сарайчике среди гор и пытаются выдать это место за модный эко-отель. Заведение оказывается столь успешным, что это грозит раскрытием местоположения Саши.

Режиссером выступает Игорь Багатурия. Режиссер вдохновлялся произведениями Леонида Гайдая, Георгия Данелии и других классиков советского кино.

Актерский состав дополнили Юсуп Омаров, Юлия Костюшкина, Стас Костюшкин, Елизавета Цапник, Аслан Бижоев и другие.

Фото: «Централ Партнершип»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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