Выдуманные девочкой монстрики проникают в реальность в трейлере фильма «Ужастики. Ожившие рисунки»

Кинопрокатная компания «Экспонента» выпустила дублированный трейлер приключенческого комедийного фэнтези для всей семьи «Ужастики. Ожившие рисунки», который стартует в кинотеатрах 9 октября. В этой картине исследуется проблема детских негативных эмоций и необходимости уметь их выражать.

Действие разворачивается в маленьком городке, где вместе с братом (Кэлон Кокс) и отцом (Тони Хейл) проживает 10-летняя Эмбер (Бьянка Белль). Девочка привыкла визуализировать свои страхи и неприятные переживания через рисунки, изображая всевозможных монстров. Однажды альбом Эмбер падает в пруд с волшебной водой, после чего небывалые создания из фантазий главной героини оживают и повергают городок в хаос. Семейству нужно проявить сплоченность, чтобы спасти свой край от катастрофы.

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в прошлом году, где снискала массу восторженных откликов. Снял фильм по собственному сценарию американский инди-кинематографист Сет Уорли, для которого это дебютный полнометражный проект. Актерский состав дополнили Д’Арси Карден, Ке Лоуренс, Джаксен Кеннер и другие.