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Чувственная история любви: вышел трейлер романтической драмы «Голубки»

10 июля 2025 10:54
Чувственная история любви: вышел трейлер романтической драмы «Голубки»

Индийский фильм в духе «Ла-Ла Ленда» и «Звезда родилась».

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер болливудской музыкальной драмы о любви «Голубки». В российский прокат фильм выйдет 18 июля.

Главные герои — молодые парень и девушка с совершенно разными характерами. Он — мятежная звезда поп-музыки с массой фанатов. В его надрывных песнях звучат болезненные переживания из прошлого и неуемное стремление к свободе. Она — независимая и спокойная девушка, обладающая сильной личностью. Ее чуткость позволяет ей видеть в других людях то, что обычно остается незамеченным. Знакомство друг с другом становится для этих двоих поворотным моментом. Но эти отношения не только вдохновляют, но и оборачиваются массой серьезных испытаний, среди которых слава, личные демоны, тяжелое прошлое и страх утраты.

Поставил фильм видный болливудский режиссер Мохит Сури («Наша неполная история», «Бродяга»). Главные роли исполнили дебютант Ахан Пандай и восходящая звездочка Аник Падда. Как можно догадаться по синопсису, музыка в фильме имеет огромное значение. Работа над саундтреком заняла пять лет.

Билеты можно купить на сайте indianfilms.ru.

Фото: Indian Films
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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