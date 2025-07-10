Чувственная история любви: вышел трейлер романтической драмы «Голубки»

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер болливудской музыкальной драмы о любви «Голубки». В российский прокат фильм выйдет 18 июля.

Главные герои — молодые парень и девушка с совершенно разными характерами. Он — мятежная звезда поп-музыки с массой фанатов. В его надрывных песнях звучат болезненные переживания из прошлого и неуемное стремление к свободе. Она — независимая и спокойная девушка, обладающая сильной личностью. Ее чуткость позволяет ей видеть в других людях то, что обычно остается незамеченным. Знакомство друг с другом становится для этих двоих поворотным моментом. Но эти отношения не только вдохновляют, но и оборачиваются массой серьезных испытаний, среди которых слава, личные демоны, тяжелое прошлое и страх утраты.

Поставил фильм видный болливудский режиссер Мохит Сури («Наша неполная история», «Бродяга»). Главные роли исполнили дебютант Ахан Пандай и восходящая звездочка Аник Падда. Как можно догадаться по синопсису, музыка в фильме имеет огромное значение. Работа над саундтреком заняла пять лет.

Билеты можно купить на сайте indianfilms.ru.