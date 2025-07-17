Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»

Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»

17 июля 2025 12:05
Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»

Одна из самых ожидаемых премьер лета.

Рыжая Соня — это храбрая воительница из комиксов Marvel Comics, по своей сути персонаж выступает женской версией Конана-варвара — знаменитого воина из рассказов Роберта Ирвина Говарда. В истории кинематографа уже было несколько экранизаций комиксов с Соней, наиболее известная из них «Рыжая Соня» (1985), где главные роли исполнили Бриджет Нильсен и Арнольд Шварценеггер.

Синопсис гласит:

Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену – теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Матильда Лутс воплощает на экране культовую воительницу Соню. Актриса прошла серьёзную физическую подготовку, чтобы максимально достоверно передать силу и магнетизм героини. Роберт Шиэн исполнил роль главного антагониста, тирана Дрейгана, придав своему персонажу харизму и мощь.

Постановщиком фильма стала М. Дж. Бассетт, чьи работы отличаются динамикой и зрелищностью. За визуальные эффекты отвечала команда, работавшая над «Безумным Максом: Дорога ярости».

В России картину выпустит кинокомпания «Каро Премьер» уже 31 июля.

Фото: «Каро Премьер»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация» Читать дальше 23 июля 2025
Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Джим Джармуш, Ноа Баумбак, Йоргос Лантимос: объявлена программа Венецианского кинофестиваля 2025 года Читать дальше 22 июля 2025
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Корабль с ксеноморфом терпит крушение во втором трейлере сериала «Чужой: Земля» Читать дальше 18 июля 2025
Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Решающая битва: Вышел первый тизер финального сезона «Очень странных дел» Читать дальше 17 июля 2025
Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Стартовало тревел-шоу «Где снимали» по местам съемок знаменитых фильмов и сериалов Читать дальше 16 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше