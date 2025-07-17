Ремейк классикого фэнтези-экшена: вышел трейлер «Рыжей Сони»

Рыжая Соня — это храбрая воительница из комиксов Marvel Comics, по своей сути персонаж выступает женской версией Конана-варвара — знаменитого воина из рассказов Роберта Ирвина Говарда. В истории кинематографа уже было несколько экранизаций комиксов с Соней, наиболее известная из них «Рыжая Соня» (1985), где главные роли исполнили Бриджет Нильсен и Арнольд Шварценеггер.

Синопсис гласит:

Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену – теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боёв. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Матильда Лутс воплощает на экране культовую воительницу Соню. Актриса прошла серьёзную физическую подготовку, чтобы максимально достоверно передать силу и магнетизм героини. Роберт Шиэн исполнил роль главного антагониста, тирана Дрейгана, придав своему персонажу харизму и мощь.

Постановщиком фильма стала М. Дж. Бассетт, чьи работы отличаются динамикой и зрелищностью. За визуальные эффекты отвечала команда, работавшая над «Безумным Максом: Дорога ярости».

В России картину выпустит кинокомпания «Каро Премьер» уже 31 июля.