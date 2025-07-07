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Киноафиша Новости Новый «Мир Юрского периода» успешно стартовал в прокате

Новый «Мир Юрского периода» успешно стартовал в прокате

7 июля 2025 11:04
Новый «Мир Юрского периода» успешно стартовал в прокате

Вероятно, это означает, что в разработку будет запущена следующая часть.

Согласно данным специализированного ресурса Box Office Mojo, за первый уик-энд в кинотеатрах научно-фантастический блокбастер «Мир Юрского периода: Возрождение» записал себе в актив $318,3 млн, значительно превзойдя ожидания аналитиков. $147,3 млн фильм собрал в Северной Америке, тогда как бокс-офис на международной арене составляет на данный момент $171 млн. Это второй лучший старт в истории франшизы, а также один из крупнейших кассовых успехов 2025 года.

«Мир Юрского периода: Возрождение» доказал свою коммерческую состоятельность несмотря на то, что критики не увидели в новой картине ничего примечательного. На Rotten Tomatoes новинка имеет лишь 52% «свежести» на основе 266 рецензий. При этом аналогичная оценка со стороны рядовых зрителей — 72%. Бюджет проекта оценивается в $180 млн.

Бокс-офис «Формулы-1», еще одного летнего блокбастера с прицелом на большие сборы, достиг $293,6 млн. При этом на производство было потрачено в районе $200–300 млн.

Продолжает развивать свой успех игровой ремейк «Лило и Стича», в чьем активе уже $972,7. Очевидно, скоро это диснеевское фэнтези покорит отметку в $1 млрд. Тем временем новый оригинальный мультфильм студии Pixar «Элио» сумел собрать за две с половиной недели в прокате лишь $96,7 млн.

Фото: Universal Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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