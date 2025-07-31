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Киноафиша Новости Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» выйдет в России — появился дублированный трейлер

Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» выйдет в России — появился дублированный трейлер

31 июля 2025 14:16
Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» выйдет в России — появился дублированный трейлер

Сегодня знаменитому инди-режиссеру исполняется 65 лет.

Дистрибьютор «Экспонента» приобрел права на прокат в России синефильской картины Ричарда Линклейтера «Новая волна», которая стала одной из главных премьер в рамках прошедего в мае Каннского кинофестиваля. На Лазурном берегу фильм удостоился 11-минутной овации, а критический рейтинг на На Rotten Tomatoes составляет 86% «свежести» на основе 44 рецензий. Театральный релиз в российских кинотеатрах состоится 6 ноября.

В дублированном трейлере закадровый голос принадлежит актрисе и сценаристке Паулине Андреевой. Комментируя работу над озвучкой, она призналась, что очень любит французскую новую волну.

Представляя собой признание в любви к французскому кино конца 1950-х и 1960-х годов, «Новая волна» повествует о съемках прорывной для своего времени картины Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960). Годара в «Новой волне» сыграл Гийом Марбек, Зои Дойч воплотила Джин Сиберг, тогда как дебютант Обри Дюллен изобразил Жан-Поля Бельмондо. Также в фильме фигурируют многие другие легенды кино, среди которых Жан Кокто, Робер Брессон, Роберто Росселлини, Жан-Пьер Мельвиль, Эрик Ромер, Аньес Варда и Жак Риветт.

Распространением фильма в Северной Америке займется стрим-сервис Netflix. Как сообщает Deadline, сумма сделки составила $4 млн, что является рекордом для франкоязычного фильма.

Фото: Jean Louis Fernandez
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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