Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» выйдет в России — появился дублированный трейлер

Дистрибьютор «Экспонента» приобрел права на прокат в России синефильской картины Ричарда Линклейтера «Новая волна», которая стала одной из главных премьер в рамках прошедего в мае Каннского кинофестиваля. На Лазурном берегу фильм удостоился 11-минутной овации, а критический рейтинг на На Rotten Tomatoes составляет 86% «свежести» на основе 44 рецензий. Театральный релиз в российских кинотеатрах состоится 6 ноября.

В дублированном трейлере закадровый голос принадлежит актрисе и сценаристке Паулине Андреевой. Комментируя работу над озвучкой, она призналась, что очень любит французскую новую волну.

Представляя собой признание в любви к французскому кино конца 1950-х и 1960-х годов, «Новая волна» повествует о съемках прорывной для своего времени картины Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960). Годара в «Новой волне» сыграл Гийом Марбек, Зои Дойч воплотила Джин Сиберг, тогда как дебютант Обри Дюллен изобразил Жан-Поля Бельмондо. Также в фильме фигурируют многие другие легенды кино, среди которых Жан Кокто, Робер Брессон, Роберто Росселлини, Жан-Пьер Мельвиль, Эрик Ромер, Аньес Варда и Жак Риветт.

Распространением фильма в Северной Америке займется стрим-сервис Netflix. Как сообщает Deadline, сумма сделки составила $4 млн, что является рекордом для франкоязычного фильма.