Для любителей супергеройских комиксов: критикам понравилась «Фантастическая четверка: Первые шаги»

При этом есть как восторженные рецензии, так и разгромные.

В зарубежном прокате стартует блокбастер «Фантастическая четверка: Первая шаги», который открывает Шестую фазу киновселенной Marvel. Зарубежные обозреватели приняли новинку благосклонно, хотя есть и нарекания.

Уильям Биббьяни, TheWrap:

«Режиссер Мэтт Шекман сделал то, что студии Marvel теперь удается нечасто. Он снял супергеройский фильм, в котором есть и элемент “супер”, и элемент “герой”, и элемент “фильм”».

Кларисса Лофри, The Independent (UK):

«Здесь все удачно подобранные ингредиенты идеально сочетаются друг с другом, а благодаря воистину чудесному саундтреку Майкла Джаккино “Фантастическая четверка: Первые шаги” буквально излучает удивляющий идеализм. И это прекрасно».

Дэвид Эрлих, IndieWire:

«Этот фильм ощущается не столько как победа, сколько как полная капитуляция. Чтобы бегать, сначала нужно научиться ходить, но ныне MCU деградировала до ползания на коленях, и кажется, будто эта киновселенная слишком боится снова стать на ноги».

Питер Хауэлл, Toronto Star:

«После слишком большого количество супергеройских фильмов, нацеленных, как кажется, на введение мириады мрачных персонажей и массы запутанных сюжетных линий, новая “Фантастическая четверка” выглядит освежающим опытом, которое напоминает, сколь приятно просто читать комикс».

Кэти Уолш, Tribune News Service:

«Возможно, этот фильм стоило бы понизить до малого экрана, поскольку на большом он выглядит не лучшим образом. Столь важное послание не должно быть передано таким легко забываемым образом».

Питер Брэдшоу, The Guardian:

«В результате получается занимательное зрелище в своей собственной невинной замкнутой вселенной фантастического дурачества, где реальные люди на самом деле читают комиксы, в которых описаны мифические легенды о настоящей Четверке.

«Фантастическая четверка: Первые шаги» имеет сейчас на Rotten Tomatoes 88% «свежести» на основе 160 рецензий.