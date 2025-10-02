Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре

Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков

Лишь 8 серия возвращения «Твин Пикса» была похожа на творение Линча: до сих пор считается культурным шоком

Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены

Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время

Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной

Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»

Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)

На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney!

Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу