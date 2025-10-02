Меню
Архив новостей за октябрь 2025 года

2006 2007 2010 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника» Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису»
1 октября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея» В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари» Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2» Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер» «У зрителей будет возможность согреться и улыбнуться»: актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Закрыть гештальт» Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash
Август
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
