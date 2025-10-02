Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Архив
Киноафиша
Новости
Архив новостей
Архив новостей за октябрь 2025 года
Новости
Интервью
События
Статьи
Редакция
2006
2007
2010
2012
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2 октября 2025
Николас Кейдж и его семья сталкиваются с Сатаной в трейлере хоррора «Сын плотника»
Джейкоб Элорди в образе монстра: вышел новый трейлер «Франкенштейна» Гильермо дель Торо
Объявлена программа международного фестиваля КАРО/АРТ
Кирилл Кяро спасает Таисью Калинину в трейлере сериала «Как приручить лису»
1 октября 2025
В России выйдет хоррор «Сущность» с Бенедиктом Камбербэтчем
Мила Комракова, режиссер танцевальных фильмов: о танцевальном кино, работе с артистами балета и триллере «Психея»
В прокат выходит яркий индийский ромком «Сани Санскари и Тулси Кумари»
Гена и его ушастый друг противостоят бюрократам в новом трейлере «Чебурашки 2»
Александра Бортич участвует в подпольном казино в трейлере сериала «Нам покер»
«У зрителей будет возможность согреться и улыбнуться»: актриса Мария Луговая рассказала о сериале «Закрыть гештальт»
Радио MAXIMUM анонсировало концерты группы Kings of Thrash
В прокате
Премьеры
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Проект по франшизе «Чужой» оказался на последнем месте: 5 топ-сериалов, которые зрители запоем смотрят в октябре
Netflix вывел жанр триллера на новый уровень благодаря этому сериалу: настоящий хит среди унылых историй про маньяков
Лишь 8 серия возвращения «Твин Пикса» была похожа на творение Линча: до сих пор считается культурным шоком
Это не Тоскана, но спутать легко: после «Виноделов» зрители засобирались на юг — вот где снимали самые живописные сцены
Пополняем запасы на осень: топ-5 самых интересных сериалов, которые выйдут на стриминге в ближайшее время
Нюхач, альфач и усач: 3 новых русских сериала, которые с вероятностью в 90% обошли вас стороной
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу»
Ваша жизнь — это комедия, драма или триллер? Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой советский актер вас бы сыграл (тест)
На «Человеке-бензопиле» свет клином не сошелся: 6 главных аниме-премьер октября — в списке есть даже тайтл от Disney!
Королева хальвета или смотритель туалета? Что вас ждет в гареме султана Сулеймана — тест из 6 вопросов определит судьбу
Квентин Тарантино гордится этой сценой больше, чем всей своей фильмографией — только она не вошла ни в один его фильм
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить