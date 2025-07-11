У Okko появился маскот — монстрик БубOkko

Онлайн-кинотеатр Okko представил своего талисмана по имени БубOkko, который 11 июля появится в детском профиле платформы, чтобы помогать маленьким зрителям ориентироваться в каталоге фильмов и сериалов. К БубOkko можно обратиться онлайн, а также найти в ресторанах «Вкусно — и точка», где он будет продаваться в виде четырех разных игрушек в наборе «Кидз Комбо».

БубOkko — дружелюбный пушистик черничного цвета, призванный стать проводником в обширной медиатеке детского контента Okko. Монстрик всегда поможет маленьким зрителям найти интересные мультики, приключенческие фильмы, комедии, сказки и фэнтези. Кроме того, с БубOkko можно поиграть в игры или принять участие в викторинах. Персонаж наделен чуткостью, поэтому он адаптируется к характеру любого ребенка. БубOkko может быть и героем из аниме в духе «Наруто», и астронавтом, и фэнтезийным рыцарем, и спортсменом, и спецагентом 00ko.

Будучи представителем Okko, БубOkko выпустил официальное заявление, в котором рассказал о своем происхождении. Дело в том, что некий рыцарь из сферы IT случайно запустил неведомый файл, в результате чего возникла фиолетовая бубическая вспышка — именно из нее возник БубOkko. Монстрик также поведал, что надеется когда-нибудь завоевать БубОскар.

С БубOkko также можно сделать совместное фото или видео, используя в приложении VK соответствующую AR-маску. Для этого нужно кликнуть на ссылку и включить фронтальную камеру.