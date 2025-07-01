Пикапер Аскар Ильясов соперничает с психологом Светланой Ивановой в трейлере сериала «Циники»

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер комедийно-драматического сериала «Циники». Дата премьеры пока не анонсирована, но известно, что сезон будет состоять из десять эпизодов продолжительностью по 40 минут каждый.

По сюжету беспечный ловелас Джамал (Аскар Ильясов), пренебрежительно относящийся к общепринятым моральным нормам, сбегает из родной Казани в Москву, где становится пикап-коучем. Уверенность в себе и обаяние помогают Джамалу получить работу в успешной школе отношений «Эгоисты», где ему предстоит работать под началом Валерии Шаминой (Виктория Исакова). На новом месте Джамал вступает в конфронтацию с практикующим психологом Еленой Островской (Светлана Иванова). Парень обесценивает ее профессиональные достижения и поднимает на смех ее академический подход к работе с людьми. Елена пытается дать отпор нахалу, называя его аферистом и негодяем. В ходе этого соперничества герои, однако, с удивлением осознают, что их тянет друг к другу.

В сериале также снялись Кирилл Кяро, Евгений Стычкин, Денис Власенко, Лев Зулькарнаев, Юлия Топольницкая, Вячеслав Чепурченко, Нино Нинидзе, Диана Милютина и другие. Режиссером всех эпизодов выступает Ирина Бас («Детка»). Авторы сценария — Денис Тарасов, Елена Гордеева и Екатерина Григорьева.