START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

Онлайн-кинотеатры START и Okko объявили о старте съемок многосерийного драмеди «Время Счастливых». В производстве также участвует Институт развития интернета. Сезон будет включать восемь эпизодов. В главных ролях — Тихон Жизневский («Майор Гром», «Бременские музыканты») и Ольга Лерман («Поехавшая», «Урок»).

Сериал расскажет о супругах Марине (Лерман) и Иване (Жизневский), которые носят необычную фамилию — Счастливые. Во середине 1980-х у них рождается тройня, после чего семейство наконец-то заселяется в собственную квартиру под номером 13. Однако вскоре происходит распад Советского Союза, и ситуация меняется в худшую сторону. Некогда будучи одним из главных талантов МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, тогда как Марина работает на рынке.

К 2012 году наступает другая эпоха, в связи с чем Счастливые переживают новые испытания. К тому времени они потеряли одного ребенка, а любовные чувства поблекли под влиянием бытовых хлопот и накопленных разногласий. К тому же, у Ивана была любовница Раиса, которая умерла при загадочных обстоятельствах. У женщины осталась дочь, которая стремится выяснить правду спустя 13 лет после смерти матери.

Режиссером выступает Илья Силаев («Сестры», «ИП Пирогова»). Актерский состав дополнили Софья Аржаных, Евгения Леонова, Вадим Соснин, Виктория Заболотная, Анна Завтур, Екатерина Решнова, Сергей Новосад и другие.