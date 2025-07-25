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Киноафиша Новости START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

25 июля 2025 13:50
START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

История одного семейства, охватывающая три десятилетия.

Онлайн-кинотеатры START и Okko объявили о старте съемок многосерийного драмеди «Время Счастливых». В производстве также участвует Институт развития интернета. Сезон будет включать восемь эпизодов. В главных ролях — Тихон ЖизневскийМайор Гром», «Бременские музыканты») и Ольга ЛерманПоехавшая», «Урок»).

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

Сериал расскажет о супругах Марине (Лерман) и Иване (Жизневский), которые носят необычную фамилию — Счастливые. Во середине 1980-х у них рождается тройня, после чего семейство наконец-то заселяется в собственную квартиру под номером 13. Однако вскоре происходит распад Советского Союза, и ситуация меняется в худшую сторону. Некогда будучи одним из главных талантов МГУ, Иван вынужден стать репетитором и домохозяином, тогда как Марина работает на рынке.

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

К 2012 году наступает другая эпоха, в связи с чем Счастливые переживают новые испытания. К тому времени они потеряли одного ребенка, а любовные чувства поблекли под влиянием бытовых хлопот и накопленных разногласий. К тому же, у Ивана была любовница Раиса, которая умерла при загадочных обстоятельствах. У женщины осталась дочь, которая стремится выяснить правду спустя 13 лет после смерти матери.

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых»

Режиссером выступает Илья СилаевСестры», «ИП Пирогова»). Актерский состав дополнили Софья Аржаных, Евгения Леонова, Вадим Соснин, Виктория Заболотная, Анна Завтур, Екатерина Решнова, Сергей Новосад и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатры START и Okko
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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