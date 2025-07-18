Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах

В связи с премьерой сериала об опытах над детьми по роману Стивена Кинга самое время вспомнить, как часто наука в кино переходит немыслимые грани.

Главный герой, 12-летний Люк, просыпается в загадочной организации «Институт», куда тайно свозят детей со сверхспособностями к телепатии и телекинезу. Над ними ежедневно проводят жестокие опыты бездушные работники. Но Люк — вундеркинд, и потому обязан найти выход из западни, вытащив новоприобретенных друзей на свободу. Сериал поставлен по одному из последних романов Стивена Кинга с динамичным сюжетом и крепко проработанными персонажами. На судьбу мальчика повлияет отважный полицейский в исполнении Бена Барнса.

Говоря о научных экспериментах, самые знаковые фильмы — это «Франкенштейн» и «Доктор Джекилл и мистер Хайд», а ближе к нашему времени культовым статусом может похвастаться «Муха» Дэвида Кроненберга — ремейк фильма 1958 года. Потрясающий Джефф Голдблюм воплотил ученого, работающего над машиной для телепортации. Когда первые эксперименты проходят успешно, герой начинает перемещаться сам, но в один из разов к нему в капсулу залетает муха, и их ДНК начинают сливаться. Режиссер умело использует грим и визуальные эффекты, чтобы подарить зрителям незабываемое зрелище.

Реаниматор

Не столь знаменитая, как «Муха», но достойная вашего внимания великолепная работа — особенно благодаря своим комедийным элементам. Молодой врач изобретает сыворотку, которая может воскрешать мертвых. Однако стопроцентного успеха добиться не получается: зомби перестают здраво мыслить и испытывают лишь ярость. Вольная интерпретация повести Лавкрафта с безумными эффектами, неудержимым темпом и сюжетом, который зайдет гораздо дальше, чем вы можете предположить.

Блестящий ученый проводит на себе эксперименты по расширению сознания в специальной камере сенсорной депривации. Узнав о силе мексиканского психотропного вещества, он решает добавить его к своему опыту, что приводит к неожиданным результатам. Герой откатывается назад в эволюции, пытаясь найти истинные смыслы нашего бытия. Великолепная, насыщенная картина с психоделическими визуальными эффектами и сюрреалистичным повествованием.

Невыносимая в своей тошнотворности трилогия об отвратительных экспериментах сумасшедшего хирурга по превращению нескольких людей в живую многоножку. Но именно первая часть лучше всего сосредоточена на идее, не уходя в чрезмерный гротеск последующих фильмов. В оригинальной картине трое человек, пришитых друг к другу, вынуждены бороться со своим похитителем и за свою жизнь. Это кино — верх жестокости. Зрелище рассчитано на зрителей с крепким желудком, которые видели уже все, что можно.

Пустота

Офицер полиции отвозит раненого незнакомца в больницу. Он остается там, чтобы дождаться его пробуждения и задать вопросы о произошедшем, но за ночь начинают происходить паранормальные события, а вокруг здания собираются жуткие оккультисты. В этом фильме, в отличие от многих других, мы до финала не будем знать, как же с происходящим связан научный эксперимент. Но путь к этому открытию очень интригующий и выполнен по правилам классицизма — с единством места, времени и действия, а также неожиданными жанровыми хитросплетениями.

Голодающая студентка, мечтающая стать успешным хирургом, оказывается втянута в мир подпольных операций. Из врача, который хотела спасать людей, она превращается в скульптора модифицированных тел, став профессионалом в уникальной нише с высочайшими оплатами. Однако у ее клиентов становятся все больше извращенных желаний. Жестокий канадский боди-хоррор о фетишах с уникальным визуалом.

Гениальные супруги-биологи мечтают прославиться, скрещивая ДНК животных. После ряда успешных экспериментов они берутся за операцию по созданию гибрида человека и амфибии. Получившаяся девочка Дрен очень быстро взрослеет и к подростковому возрасту открывает в себе плотоядные наклонности. После нескольких вспышек жестокого поведения ее «родители» начинают испытывать к гибриду полярные чувства. Умная картина для фанатов нестандартных хорроров с Эдрианом Броуди в главной роли.

В руки ученых попадает ДНК инопланетянина, что приводит к правительственному эксперименту по созданию гибрида с человеком. В результате получается девочка, растущая с поразительной скоростью. Из-за вспышек ярости ученые пытаются убить свое создание, но та вырывается из лаборатории и начинает искать мужчину для успешного продолжения рода. Хищная история с необычными мутантами и умопомрачительным звездным составом.

«Институт» — не первый роман Стивена Кинга о научных экспериментах. В центре «Порождающей огонь» — малышка Чарли (одна из первых ролей Дрю Бэрримор), дочка супругов, прошедших научный эксперимент. Будучи студентами, они согласились на прием специальных препаратов. Тогда как остальные подопытные лишь пережили вспышки агрессии, им удалось обрести суперспособности. Мама Чарли научилась читать мысли, а ее отец — силой воли заставлять людей делать то, что он хочет. Их дочка унаследовала способности, став обладательницей пирокинеза — способностью создавать огонь. Правительственное агентство, спонсировавшее эксперимент, хочет забрать Чарли для использования в корыстных целях и начинает преследовать необычную семью. Сценарий написал мастер адаптаций Стэнли Манн, также работавший над «Коллекционером».