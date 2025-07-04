Никита Кологривый изводит Максима Лагашкина в трейлере комедии «Семейный призрак»

Дистрибьютор «Наше кино» представил трейлер комедии «Семейный призрак» с именитым актерским составом. В прокат фильм выйдет 28 августа.

По сюжету Василий Кирсанов (Максим Лагашкин) безуспешно пытается стать иллюзионистом, оставив скучную работу в банке. Ради своей мечты поставить шоу «почти как у Копперфильда» Василий убеждает жену (Оксана Акиньшина) продать комфортабельную квартиру и вместе с двумя детьми перебраться в неприглядную однушку.

Несмотря на все усилия, творческие амбиции Василия оборачиваются крахом. Под давлением супруги он вновь меняет жилье — на этот раз ему удается за подозрительно небольшую сумму заполучить трехкомнатные апартаменты. Вскоре выясняется, в чем тут подвох — в этой трешке обитает озорной призрак Серега (Никита Кологривый). В итоге Вася решает помочь Сереге закончить его дела в этом мире, чтобы тот смог наконец отойти в мир иной.

Поставил картину режиссер Александр Бабаев («Тайный Санта», «Сокровища гномов»). Над сценарием работали Василий Ровенский и Мария Матвеева. Актерский состав дополнили Кристина Корбут, Арина Савостьянова, Юлия Сулес, Егор Леонтьев и другие.