Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер»

На стрим-сервисе Paramount+ вернулся знаменитый сериал, который захватил внимание публики и побрел большую популярность еще в 2000-х. Первые два эпизода сиквела «Декстер: Воскрешение» уже доступны онлайн. В честь этого мы решили вспомнить историю, героев и устройство телефраншизы. Опережая время и всю сериальную индустрию, шоураннер Клайд Филлипс и сценарист Джеймс Манос — младший уже в 2006 году заставили многомиллионную аудиторию размышлять о совести, морали, справедливости, правосудии и чести. Насколько эти понятия применимы к психопату? И может ли маньяк восстановить баланс зла и добра в мире? Вопросы все еще актуальные.

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Критика и протесты

Сегодня антигероями мало удивишь искушенного зрителя, который уже привык смотреть на злодеев не как на функцию и обязательного антагониста для главного героя, а как на отдельную личность со своими переживаниями и мотивами. В 2019 сильно поменял игру «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли — в этом фильме, лишь отдаленно основанном как комиксах DC, в центре внимания оказался главный враг Бэтмена. Зритель окончательно смирился с тем, что даже в абсолютном зле может сохраниться что-то человеческое, а к травме и боли, вырождающихся в агрессию, порой приводит окружение. Сочувствие антигерою вошло в норму, а отрицательные персонажи стали объемными и неоднозначными.

В 2006 году, когда запускался первый сезон «Декстера», обезумевшие организации родителей всерьез собирали петиции, чтобы запретить показ жестокого и аморального телесериала о маньяке на общенациональном телевидении. Почти двадцать лет назад было дико осознавать, что по ТВ будут транслировать сагу о психопате, за которого зритель будет переживать и которому он будет желать победы. На другой стороне споров остались критики, расхвалившие сериал, и ученые, готовые основательно разбираться в личности выдуманного преступника с психологической точки зрения.

Образ Декстера

Портрет этого убийцы действительно не самый обычный и вовсе не однозначный. Декстер Морган научился мимикрировать под самого обыкновенного человека: семья, дети, работа. Но работа не абы какая, а напрямую связанная с поимкой преступников — Декстер специалист по брызгам крови в криминальном отделе полиции Майами. Но это днем. Как только на город спускается ночь, он сам становится кровожадным убийцей, который оставляет не менее причудливые брызги крови после своих преступлений.

Отличительная черта Декстера от других психопатов в том, что у него есть моральные тормоза. Будучи ребенком, Декстер пережил жестокую смерть матери и несколько дней провел в луже ее крови, ожидая спасения. После происшествия он попадает в приемную семью к Гарри Моргану, который быстро замечает садистские наклонности мальчика. Новоиспеченный отец прививает ему свод правил, называемый «Кодексом Гарри», и учит профессионально заметать следы. Согласно этому кодексу, Декстер может убивать лишь преступников, которым удалось избежать правосудия. С одной стороны, так он утоляет свою жажду крови и тягу к искусным расправам. С другой — кодекс позволяет ему выстроить собственные моральные принципы и восстановить справедливость. В конце концов, клин клином вышибает, как и зло поглощает зло.

«Декстер» (2006–2013)

Вопрос лишь в том, насколько корректно опускаться на уровень убийцы, чтобы поквитаться с ним его же способами? И не становится ли таким образом зла в разы больше? Впрочем, на протяжении всех сезонов стрелку морального компаса внутри Декстера штормило не раз. Он то отказывался от личных ориентиров, чтобы спасти своего темного попутчика и убрать свидетелей, то возвращался на тропу очистителя мира от подонков.

Чтобы сбавить пафос и не превращать Декстера в праведника, создатели придумали озвучивать мысли главного героя закадровым голосом. Прием довольно избитый и несовременный, но именно в этом сюжете абсолютно уместный и органичный. Благодаря таким внутренним монологам с самоиронией зритель узнает о мотивах и страхах Декстера, о его привязанности к сводной сестре, жене, детям и последующим влюбленностям. Преступник, ведущий двойную жизнь, оказывается человеком со своим внутренним миром и устройством. Особое внимание стоит уделить максимально продуманной заставке «Декстера» со вступительными титрами. В ней главный герой выполняет бытовые действия — бритье, умывание лица, чистка зубов, приготовление завтрака. Но все они сняты с такого ракурса, что раскрывают его истинную сущность даже в таких повседневных делах.

Безусловно, образ Декстера не получился бы без бессменного актера Майкла С. Холла. Его пугающе маскулинная внешность сочетается с таинственным взглядом куда-то внутрь себя. Примечательно то, как Холл готовился к вживанию в роль. Узнав о том, что он прошел кастинг, он начал выполнять следующую практику: актер наугад выбирал случайного прохожего на улице и затем начинал долго следить за ним, стараясь оставаться незамеченным. Этот необычный опыт помог Холлу изобразить Декстера максимально правдоподобно.

Развитие телефраншизы

В основу сериала лег роман Джеффри Линдсея «Дремлющий демон Декстера», однако первоисточнику следует только первый сезон. В дальнейшем творческая команда так или иначе перекроила сюжет. Некоторых персонажей оставили в живых, некоторых, наоборот, убили. Все это помогло продвинуть историю дальше, открыв в ней безграничный потенциал и огромное количество неожиданных поворотов, где объединяющим звеном является маньяк-криминалист, играющий со всеми в кошки-мышки. С 2006 года по 2013 год вышли восемь сезонов «Декстера», которые так или иначе восходят к литературному первоисточнику. Но роман Линдсея вовсе не был главным столпом, поскольку сериал с каждым новым сезоном становился все более самостоятельным произведением.

«Декстер: Новая кровь» (2021)

После небольшого перерыва и завершения оригинального «Декстера» в 2020 году авторы вернулись к любимому герою, поняв, что рассказали о нем далеко не все. Уже на новом витке сериальной индустрии несколько исчерпавшая себя франшиза подарила зрителям приквел о детстве Декстера и два увлекательных сиквела, высоко оцененных критиками. При этом далеко не факт, что «Декстер: Воскрешение» станет точкой в этой истории.

Сам по себе мир «Декстера» крайне запутанный. Двойную жизнь главного героя обрамляют такие же двойные жизни других злодеев, усиливая мотив двойничества и контраст подходов. Ведь Декстером управляет кодекс, а остальными преступниками дремлющие (или уже нет) демоны. Вообще удивительно здесь то, что у отрицательного персонажа есть свои враги, хотя по идее антагонистом является он сам.

Франшиза на самом деле поражает количеством оригинальных сюжетных ходов и тугой связкой судеб героев. Так, в первом сезоне Декстер по иронии судьбы борется с собственным старшим братом, который оказывается загадочным Мясником из Бей-Харбора — они, будучи на стороне зла, все же остаются верны разным демонам. И демоны Декстера явно добрее и праведнее. К третьему сезону у Декстера появляется неочевидный противник в лице человека со стороны закона. Герой, втираясь в доверие, приходит к ситуации, когда он смотрит на себя со стороны или оказывается запертым в пустой комнате с зеркалом. Чтобы справиться с невыносимым собственным нутром, зеркало приходится разбить. Однако самой захватывающей игрой в кошки-мышки по праву считается четвертый сезон, когда появляется злодей по прозвищу Троица. Но и тут Декстер, столкнувшись практически со своим двойником, вынужден взглянуть правде в лицо.

«Декстер: Первородный грех» (2024)

На протяжении всех частей «Декстера» повествование выстраивается по принципу маятника. Заглавный герой либо оказывается пытливым расследователем, который думает как преступник, да и поступает так же, либо же Декстер сам оказывается загнан в ловушку и становится подозреваемым. Именно эта любопытная игра в то, как сделать свою работу и не остаться виноватым, позволяет сериалу оставаться увлекательным путешествием в темный мир, подчиненный двойным стандартам.

Культовый сериал XXI века

Важно отметить, что финальный штрих в портрете Декстера и лидирующем мотиве двойничетсва усиливает, как ни странно, место действия — солнечный Майами. Это нестандартная локация для сериалов подобного жанра. Здесь страшные преступления и извращение морали разворачиваются на песчаных пляжах среди людей в ярких гавайских рубашках. Такая особенность мира «Декстера» выделила его среди конкурентов в этой нише. Непредсказуемые концовки сезонов и сиквелов, которые всегда оставляют крючки для дальнейшего необычного развития событий, завоевывали и завоевывают сердца фанатов по всему миру. Наверное, лишь раз в век рождается ироничное драмеди с черным юмором, умноженное на лихой детективный триллер. Тем более во главе с таким харизматичным героем, разменивающим грех на правосудие и обратно так, как вздумается ему, а не даже авторам проекта или жаждущей хлеба и зрелищ публике.