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Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»

22 июля 2025 10:24
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»

Возвращение культовой кинофраншизы.

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила полноценный трейлер фантастического боевика «Хищник: Планета смерти», который станет частью популярной серии фильмов «Хищник». Помимо пришельца-охотника в трейлере также фигурирует корпорация Weyland-Yutani, знакомой зрителям по вселенной «Чужого».

Синопсис гласит:

Молодой воин по имени Дек покидает свою родную планету Яутжа Прайм, чтобы пройти испытание на отдалённой и смертельно опасной планете Калиск. Здесь ему предстоит схватка с устрашающим противником, от исхода которой зависит его будущее и признание со стороны сурового отца. В пути Дек встречает дроида Тию,которая решает помочь Деку в его охоте. Вместе они вступают в смертельную игру с чудовищем, которое нужно выследить и уничтожить.

Режиссером кинокартины выступает Дэн Трахтенберг, снявший предыдущую часть серии «Добыча» (2022). Сценарий написал Патрик Эйсон, а в продюсерах значится Джон Дэвис, работавший над оригинальным «Хищником». В главных роляз задействованы Эль ФаннингВеликая») и Димитриус Коломатанги.

Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»

Фильм «Хищник: Пустоши» появится в зарубежном прокате 7 ноября 2025 года.

Виктория Аморина
Виктория Аморина
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