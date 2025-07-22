Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти»

Кинокомпания 20th Century Studios выпустила полноценный трейлер фантастического боевика «Хищник: Планета смерти», который станет частью популярной серии фильмов «Хищник». Помимо пришельца-охотника в трейлере также фигурирует корпорация Weyland-Yutani, знакомой зрителям по вселенной «Чужого».

Синопсис гласит:

Молодой воин по имени Дек покидает свою родную планету Яутжа Прайм, чтобы пройти испытание на отдалённой и смертельно опасной планете Калиск. Здесь ему предстоит схватка с устрашающим противником, от исхода которой зависит его будущее и признание со стороны сурового отца. В пути Дек встречает дроида Тию,которая решает помочь Деку в его охоте. Вместе они вступают в смертельную игру с чудовищем, которое нужно выследить и уничтожить.