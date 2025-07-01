Концерт «Звезды хайпа» откроет IV Семейный образовательный форум Леонида Агутина

2 июля усилиями «Русской Медиагруппы» на сочинском курорте Красная Поляна пройдет масштабный концерт «Звезды хайпа», который станет отправной точкой IV Семейного образовательного форума Леонида Агутина.

В прошлом году, проведя в Москве II премию «Звезды Хайпа», организаторы пообещали в будущем отправиться в другие города. Свое слово «Русская Медиагруппа» сдержала — в этот раз импровизированная фура хайпа заедет в Краснодарский край. На сцене соберутся именитые digital-герои, чьи композиции возглавляют хит-парады и пользуются огромной популярность. Это доказывает, что молодому поколению по силам создавать музыку, объединяющую людей и дарящую бурю эмоций.

На предстоящем концерте выступят Валя Карнавал, ЦУ Е ФА, Betsy, GAVRILINA, MONA, SERYBKINA, Мария Янковская, MELISSA, Amirchik, ZAUR&MEIRINKITO, Милана Руднева, Юрий Киселев, Катя Деева, Роман Исаев, SASHA STONE, KOLUNOV, Konfuz, WALLEM, KAYA, Miroslava&Zlata&Даша, Стейси, Артур Пирожков. Ведущими выступят Юрий Киселев и Валя Карнавал.

Концепция «Звезд хайпа» подразумевает новые музыкальные открытия и слияние с современными тенденциями, нашедшими отклик у многомиллионной публики. Эта задумка, автором которой является продюсер Светлана Столповских, за пять лет реализации снискала статус яркого и крупного события.