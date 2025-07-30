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Киноафиша Новости Мэттью Макконахи спасает детей из огня в трейлере триллера «Потерянный автобус»

Мэттью Макконахи спасает детей из огня в трейлере триллера «Потерянный автобус»

30 июля 2025 15:44
Мэттью Макконахи спасает детей из огня в трейлере триллера «Потерянный автобус»

Фильм основан на реальных событиях.

Стрим-сервис Apple TV+ выпустил трейлер драматического триллера «Потерянный автобус» с Мэттью МакконахиДалласский клуб покупателей») и Америкой ФерреройБарби») в главных ролях. Фильм выйдет за рубежом в ограниченный прокат 19 сентября, а 3 октября состоится цифровой релиз.

Проект основан на документальной книге Лиззи Джонсон «Парадайс: Борьба одного города за выживание в американском пожаре» (2018). Действие разворачивается в городке Парадайс, штат Калифорния, где начали бушевать лесные пожары. В центре сюжета — своенравный водитель школьного автобуса Кевин (Макконахи) и учительница Мэри (Феррера), которые предпринимают отчаянную попытку спасти от огненного ада 23 ребенка.

В начале трейлера Кевин слышит по радио сообщение, что школьный класс нужно срочно эвакуировать из школы. Колеблясь, стоит ли рисковать, он вспоминает своего сына и в итоге решает откликнуться на призыв диспетчера.

Снял фильм режиссер Пол Гринграсс, известный по работе над шпионской франшизой «Джейсон Борн». Он выступает соавтором сценария и одним из продюсеров. Адаптацией книги Джонсон режиссер занимался с писателем Брэдом Ингелсби («Мейр из Исттауна»). В производстве картины также приняли участие Джейсон Блум и Джейми Ли Кертис.

Фото: Apple TV+
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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