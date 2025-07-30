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Киноафиша Новости «Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

«Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

30 июля 2025 13:35
«Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

Второй сезон уже в эфире.

На телеканале ТВ-3 стартовало продолжение мистической комедии «СуперИвановы». Это история о семье, в которой магия, телепатия и рецепты зелий передаются по ДНК. Правда, только по женской линии: от бабушки (Ольга Науменко) к дочери (Екатерина Волкова) и внучке (Мария Абрамова). А вот папа, физик Валера, магию отрицает, потому что твердо верит в логику и науку. Так и живут: одни варят зелья, другой опровергает их формулами. Папу Валеру сыграл Михаил Полицеймако. О волнении перед премьерой «СуперИвановых», любимых актерах и фильмах — в нашем интервью с Михаилом Полицеймако.

Ваш любимый режиссер?

На самом деле достаточно сложно рассказать об этом в двух-трех предложениях и назвать кого-то одного. Ведь есть современные режиссеры, а есть те, кто жил и работал в другие эпохи. Есть режиссеры кино, а есть те, кто ставит спектакли в театре. Однако для меня, прежде всего, это Эльдар Рязанов.

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

Я думаю, что это фильм «Однажды в Америке» с прекрасным Робертом Де Ниро. После просмотра этой картины я стал больше думать и глубже чувствовать.

«Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Как вы знаете, сейчас у каждого сериала есть свое возрастное ограничение. Дети смотрят одно, взрослые — другое, а подростки — третье.

Когда выходят новые сериалы, я иногда за ними не успеваю. Но недавно я посмотрел «Неортодоксальную». Этот сериал меня зацепил.

Любимая комедия?

У меня нет любимой комедии.

Любимый(ая) актер/актриса, который(ая) вдохновляет?

Мои родители — Семен Фарада и Марина Полицеймако. Это для меня самые любимые и люди, и актеры.

«Качество российских сериалов очень выросло»: актер Михаил Полицеймако о любимых фильмах и сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

Любимый советский фильм, который вы готовы пересматривать снова и снова?

А вот любимых советских фильмов у меня много! Это и «В бой идут одни “старики”», и «Служебный роман», и «Обыкновенное чудо».

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас я ничего не смотрю — у меня отпуск, летняя пауза и волнение перед премьерой «СуперИвановы» на ТВ-3! Я нахожусь немного в затаенном состоянии.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

У нас очень много достойных сериалов — и на онлайн-платформах, и на телеканалах. В последнее время качество наших проектов, как мне кажется, заметно выросло. Думаю, если во всем мире кто-то захочет посмотреть наши сериалы, они сами их найдут в интернете. Не надо специально показывать.

Фото: ТВ-3
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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