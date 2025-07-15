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Киноафиша Новости Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

15 июля 2025 10:42
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Лето уже почти перевалило за половину, но так не хочется отпускать эти теплые солнечные деньки. Мы собрали лучшие фильмы, которые помогут растянуть ощущение отпуска.

Под солнцем Тосканы

После тяжелого развода главная героиня отправляется в итальянское путешествие, где заново обретает себя. Имея ту же завязку, что и суперпопулярный «Ешь, молись, люби», фильм предлагает совершенно иную историю о возрождении из пепла — посреди магнетических пейзажей. Фрэнсис не разъезжает по миру, а влюбляется в одно конкретное место, и ее романтические увлечения не приводят к «долго и счастливо». «Под солнцем Тосканы» учит искать опору в себе, в дружбе и в красоте вокруг. Медленная, теплая история, которую хочется смаковать, как хорошее вино.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

В пролете

Звезда «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел не только сыграл главную роль в этой романтической комедии, но и выступил ее автором. Его герой Питер после расставания с возлюбленной отправляется на Гавайи — туда же неожиданно приезжает и его бывшая с новым бойфрендом. Хотя легкомысленных историй в летнем антураже неимоверное количество, эта выделяется тем, как лихо балансирует между откровенной пошлостью и интеллектуальным юмором. Фильм о большой любви, где идеальная пара не бросается сразу в объятия, а должна вырасти друг для друга, чтобы быть вместе.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Зависнуть в Палм-Спрингс

Как же хочется, чтобы в некоторых солнечных деньках можно было остаться подольше. Героям фильма это удалось. Приехав на свадьбу, двое молодых людей попадают во временную петлю одного дня и берут от ситуации все: валяются в бассейне с коктейлями, загорают, занимаются сексом. Осталось только решиться положить неге конец и позволить себе двигаться дальше. Очаровательное и очень смешное фантастическое приключение с Энди Сэмбергом и Кристин Милиоти в главных ролях.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Идеальные дни

Медитативная драма об уборщике токийских общественных туалетов. Каждый день он проживает по одному и тому же сценарию, выполняет монотонную работу и находит в этом искреннее удовольствие. Японская картина от немца Вима Вендерса покорила сердца зрителей своей любовью к жизни и безграничной свободой. Хотя главный герой не валяется на пляже, атмосфера внутреннего спокойствия делает этот фильм идеальным для летнего просмотра. Он учит замечать красоту вокруг и отдыхать от тревог.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Мамма MIA!

Самый беспроигрышный вариант для летнего просмотра. Софи собирается выйти замуж на живописном греческом острове. Ее главная мечта — чтобы на свадьбе рядом был родной отец, которого она никогда не видела. Но мама наотрез отказывается говорить, кто это, и девушка тайно читает ее дневники, где упоминаются трое мужчин. Софи идет ва-банк и приглашает всех троих, чтобы разобраться в родственных связях на месте. Жизнерадостный мюзикл с хитами ABBA и целой галереей суперзвезд.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Манюня в кино

Из отечественных проектов выделяется целая франшиза Okko о рыжеволосой девчушке Манюне. Действие происходит летом 1979 года в Армении, когда у главной героини завязывается дружба на всю жизнь с приветливой девочкой Наринэ — это сближает и их семьи. Каждый солнечный день подружек наполнен новыми проделками и приключениями, ставшими основой для сериала из трех сезонов и нескольких полнометражных продолжений. «Манюня в кино» — умело перемонтированная версия первого сезона оригинального сериала. Франшиза основана на книгах Наринэ Абгарян. Книжный цикл получил номинации на престижные премии и любовь читателей.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Римские каникулы

Бессмертная романтическая комедия с Одри Хепберн. Принцесса Анна совершает дипломатический тур по Европе, но в Риме ей невыносимо хочется забыть об обязанностях и просто прогуляться по древним улочкам. Сбежав, она знакомится с обаятельным журналистом, и вместе они проводят в городе незабываемые дни — такие же мимолетные, как и лето. Роль принцессы принесла Хепберн «Оскар» и мгновенно сделала ее одной из главных звезд Голливуда.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Королевство полной луны

Одна из лучших работ Уэса Андерсона — история двух влюбленных детей, решивших сбежать из-под присмотра взрослых. Ностальгическое приключение с прекрасными актерами-дебютантами, потрясающими видами Новой Англии и атмосферой 60-х, рассказанное в фирменной для Андерсона сказочно-пирожной манере. Причудливая и нежная картина об очаровании первой любви и бесконечном лете, где каждый день — новое и незабываемое открытие.

Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска

Полина Резникова
Полина Резникова
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