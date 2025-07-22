Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса

Хороший вкус — это не только врожденное чувство стиля, но и навык, который можно развить, как можно чаще соприкасаясь с прекрасным. Рассказываем о сериалах, в которых костюмы становятся полноценным героем, отражают внутренний мир персонажей и лучше всяких слов рассказывают об эпохе, в которой происходит действие.

Холстон (2021, 1 сезон)

Свою карьеру американский модельер Рой Холстон начал в 1950-х с небольшого шляпного магазина, но первый громкий успех пришел к нему в 1961 году. Тогда он разработал дизайн знаменитой шляпы-таблетки, в которой Жаклин Кеннеди появилась на инаугурации своего мужа. Затем Холстон запустил свою линию одежды и стремительно завоевал славу главного модельера Америки. В его бутике одевались Элизабет Тейлор, Грета Гарбо, Лайза Миннелли и другие голливудские дивы.

В сериале Райана Мерфи кратко обрисовывается предыстория дизайнера, а затем зритель оказывается брошен в пучину насыщенных рабочих будней Холстона и его не менее насыщенной богемной жизни, полной шумных вечеринок и тусовок.

После выхода сериала модный Дом Halston совместно с Netflix выпустил лимитированную коллекцию платьев, посвященную музам модельера.

Сестра Рэтчед (2020, 1 сезон)

Эта история становления медсестры Рэтчед ( Сара Полсон ), антагонистки знаменитого романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки», привлекает не только необычным сюжетом и мрачной атмосферой, но и невероятным чувством стиля, разлитом в каждом кадре: в запоминающихся нарядах главной героини, в интерьерах больницы, в ярких и необычных цветовых сочетаниях. Режиссер и шоураннер проекта Райан Мерфи известен своими уникальными стилевыми решениями — он работал также над « Американской историей ужасов » и « Королевами крика ».

Действие сериала разворачивается в 1947 году, поэтому художницы по костюмам Лу Эйрич и Ребекка Гуцци, вдохновляясь послевоенной модой, взяли за основу гардероба главной героини модный тогда силуэт New Look Кристиана Диора с выраженными плечами и подчеркнутой талией. Строгие монохромные образы с яркими аксессуарами и броские красные акценты подчеркивают жесткий характер Рэтчед, а доминирующий зеленый цвет как нельзя лучше соответствует атмосфере безумия и насилия, царящей в стенах больницы.

Эйфория (2019, 2 сезона)

Детище Сэма Левинсона о наркозависимой школьнице Ру и ее одноклассниках получило невероятную популярность, став третьим самым просматриваемым сериалом HBO. Далеко не последнюю роль в этом сыграли наряды героев. Художница по костюмам Хайди Бивенс тщательно разработала стиль каждого персонажа, отражающий его внутренний мир. Роковая красотка Мэдди одевается в броские наряды в стиле нулевых со стразами и мехами. Нежная и ранимая Кэсси предпочитает женственную одежду пастельных тонов. Ру прячется от мира за мятыми футболками и объемным бордовым худи. Кэт, открывая свою сексуальность, облачается в кожу и кричащие корсеты. Джулс экспериментирует со стилем, сочетая яркие цвета и необычные фактуры. Сдержанная Лекси носит классические платья и блузки с воротничками.

Неудивительно, что после выхода «Эйфории» актеры сериала стали активно сотрудничать с модными домами. Так, Джейкоб Элорди снялся в рекламной компании Calvin Klein, Хантер Шафер закрыла показ Prada осень-зима 2022, а Барби Феррейра стала лицом кампании Jacquemus At Home.

Патрик Мелроуз (2018, 1 сезон)

Получить прививку безукоризненного британского вкуса можно посмотрев сериал об английском аристократе Патрике Мелроузе, который пытается справиться с зависимостями и проработать травматичный детский опыт. Респектабельные смокинги, твидовые пальто и классические костюмы героя Бенедикта Камбербэтча резко констрастируют с подворотнями и притонами, где он то и дело оказывается. Разбавляют эту сдержанность и элегантность стиля экстравагантные штрихи в виде пиратской повязки и цветных носков.

А благодаря тому, что действие сериала разворачивается сразу в нескольких временных пластах, охватывая всю жизнь Патрика, мы можем проследить, как менялась мода с течением времени: роскошь и китч 60-х, джинса и бунтарство 90-х, простота и минимализм 2000-х.

Как органично соединить моду XIX века с современностью? Ответ на этот вопрос можно найти в фэнтези-сериале о хранителе древних артефактов, который перемещается из прошлого в настоящее и обзаводится командой помощников, у каждого из которых свой узнаваемый стиль. Скептически настроенная ученая Лиза носит классические пиджаки и тренчи, разбавляя строгие образы яркими акцентными блузками, а историк-энтузиаст Коннор, увлекающийся магией, предпочитает более свободный стиль: клетчатые рубашки и широкие футболки. Будто сошедшая со страниц комиксов очаровательная Чарли, призванная охранять команду, появляется в кожаной куртке и зауженных брюках. Наконец, главный герой Викрам, сохраняя верность своей эпохе, и в настоящем времени предпочитает носить сюртук с неизменным атрибутом времени — карманными часами.

Вражда (2017, 2 сезона)

Сериал повествует о светской жизни 1960-1970-х. Первый сезон представляет собой историю вражды двух киноди в лице Джоан Кроуфорд и Бетт Дэвис , а второй повествует о романе Трумена Капоте, в котором он описывает светских львиц своего времени.

Закономерно, что нарядам в сериале отводится особая роль. Художники по костюмам скрупулезно воссоздали расшитое серебряным бисером платье, в котором Джоан Кроуфорд блистала на «Оскаре» в 1963 году, а ее гардероб в холодных, синих и изумрудных оттенках подчеркивает неприступность героини. В отличие от Кроуфорд, Бетт Дэвис предпочитает более теплые, шоколадные и коричневые оттенки, а роскошные платья в ее гардеробе перемежаются с практичными рубашками и удобными брюками.

Американская история преступлений (2016, 4 сезона)

Еще один проект Райана Мерфи, который можно назвать настоящим учебником по стилю. В частности, речь идет о втором сезоне, посвященном убийству знаменитого дизайнера Джанни Версаче.

Сценарийоснован на книге Морин Орт «Вульгарные одолжения: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая большая неудачная полицейская облава в истории США», которую сама Донателла Версаче назвала ложью и фикцией. Так как семья Версаче отказалась сотрудничать с создателями проекта и не дала доступ к архивным материалам бренда, перед художниками по костюмам Лу Эйрич и Эллисон Лич стояла непростая задача найти винтажные вещи Версаче на барахолках и аукционах и воссоздать самые знаменитые наряды, среди которых черное бандажное платье Донателлы, в котором она появилась в 1993 году.