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Киноафиша Новости Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»

Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»

4 июля 2025 17:39
Константин Плотников становится Петром I в трейлере сериала «Государь»

Первая серия уже вышла.

2 июля в онлайн-кинотеатре Okko стартовал масштабный биографический сериал о жизни Петра I «Государь». Сезон состоит из восьми эпизодов, которые будут выходить еженедельно по средам. Заключительная серия станет доступна 20 августа.

Сериал охватывает тридцать лет из жизни Петра I. Отправной точкой сюжета становится смерть царя Федора Алексеевича, который на смертном одре нарекает наследником престола юного Петра. Завершится эта биографическая история победой в Северной войне и возникновением Российской империи. Сюжет будет включать ключевые события жизни Петра и тех, под чьим влиянием сформировался будущий великий монарх и реформатор.

Главного героя воплотил Константин Плотников, прославившийся по роли Горшка в сериале «Король и Шут». Также в актерском составе задействованы Евгений Ткачук (Александр Меньшиков), Светлана Колпакова (царевна Софья), Наталья Суркова (царица Наталья Кирилловна), Сергей Угрюмов (Василий Голицын), Александр Обласов (Лев Нарышкин), Евгений Шварц (Карл XII), Анна Дворянская (Екатерина I) и другие.

Режиссером выступает Сергей Гинзбург. Авторы сценария — Олег Кириллов и Дмитрий Новоселов. Съемки проходили в Санкт-Петербурге и в павильонах столичной студии «Москино».

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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