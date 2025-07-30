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Социальное неравенство мешает счастью возлюбленных в трейлере драмы «Стук сердца 2»

30 июля 2025 15:16
Социальное неравенство мешает счастью возлюбленных в трейлере драмы «Стук сердца 2»

Индийская вариация «Ромео и Джульетты».

Кинокомпания Indian Films выпустила локализованный трейлер романтической драмы «Стук сердца 2», которая представляет собой продолжение кассового хита 2018 года. В российский прокат сиквел выйдет 1 августа.

Фильм повествует об исполненной трагизма любви Нилеша и Видхи, которые встретились на юридическом факультете. Молодые люди сразу же почувствовали родство душ, но быть вместе им мешают обстоятельства. Дело в том, что Нилеш происходит из низшей касты, поэтому более статусные сокурсники подвергают его травле и внушают, что он — человек второго сорта, которому не место среди «достойных» людей. Несмотря на это, Видхи не собирается отрекаться от возлюбленного. Эта любовная история разворачивается вопреки социальным барьерам, которые глубоко укоренены в менталитете индийцев.

Главные роли исполнили молодые индийские звезды Сиддхант Чатурведи и Трипти Димри. Автор сценария и режиссер — Шазия Заид Икбал. В число создателей входит Каран Джохар («Меня зовут Кхан», «И в печали, и в радости»), который имеет репутацию одного из крупнейших продюсеров Болливуда.

Билеты можно купить на сайте Indian Films.

Фото: Indian Films
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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