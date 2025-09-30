Меню
Архив новостей за сентябрь 2025 года
30 сентября 2025
Что смотреть в октябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах
Девушка вступает в схватку со злом ради спасения сестры в трейлере хоррора «Паранормальное явление. Шум»
Кинозвезда Джордж Клуни задается серьезными вопросами в трейлере фильма «Джей Келли»
Okko презентовал обновленный формат BarOkko в ресторане Canteen
Девушка открывает портал в ад в трейлере хоррора «Астрал. Зеркала»
Объявлены победители XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить»
29 сентября 2025
Актриса Марина Доможирова: «Для меня большое счастье, когда режиссеры умеют работать в сотворчестве»
Артем Федотов о режиссерах, актерах и том, что вдохновляет его в кино
Топ-5 фильмов, где можно увидеть Марину Кравец
Дядя Федор и Матроскин поселяются в деревне в трейлере фильма «Простоквашино»
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
26 сентября 2025
Житие и подвиги Боголюбского: вышел трейлер сериала «Князь Андрей»
Оззи Осборн по-прежнему с нами: радио MAXIMUM провело трибьют-шоу Black Шабаш
Юрий Колокольников выслеживает Максима Матвеева в трейлере сериала «Полдень»
На Пандоре обостряется конфликт в трейлере «Аватара: Пламя и пепел»
Ребекка Фергюсон пытается остановить падение ядерной бомбы в трейлере триллера «Дом динамита»
25 сентября 2025
Джулия Робертс оказывается в центре университетского скандала в трейлере триллера «После охоты»
Проклятье рода: вышел трейлер хоррора «Дом ада. Спуск к дьяволу»
24 сентября 2025
В прокат выходит эпический индийский мультфильм «Нарсимха»
Майка Монро кошмарит Мэри Элизабет Уинстэд в трейлере триллера «Рука, качающая колыбель»
Дети и взрослые противостоят древнему злу в трейлере сериала «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
Ожившие Джесси Бакли и Кристиан Бэйл пускаются во все тяжкие в трейлере фильма «Невеста»
23 сентября 2025
Да здравствует революция! О чем новый фильм с Леонардо ДиКаприо «Битва за битвой»
«КиноРепортер» выпустил второй печатный альманах «Черно-белое кино»
Новые приключения Малыша: появился трейлер фильма «Мандалорец и Грогу»
Создатели фильма «Мой друг, кот и Пушкин» объявили о сотрудничестве с Благотворительным Фондом защиты городских животных
Стартовал XIV Московский международный кинофестиваль «Будем жить»
22 сентября 2025
Мартин Скорсезе планирует фильм «Что случилось ночью» с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс
Аугуст Диль скрывается от преступного прошлого в трейлере фильма «Исчезновение Йозефа Менгеле»
Измученная Роуз Бирн слетает с катушек в трейлере драмеди «Я бы тебя пнула, если бы могла»
21 сентября 2025
Объявлены победители IV фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
19 сентября 2025
Павел Прилучный слушает вести о дивном городе в трейлере «Сказки о царе Салтане»
Организаторы премии «Звезды Хайпа» раскрыли концепцию церемонии
Мечтатель не расстается со своей «железякой» в трейлере драмеди «Паромщик»
7 комедий о катастрофах: когда смеяться страшно, но невозможно остановиться
Джейсон Кларк разыскивает на Аляске сбежавших преступников в трейлере сериала «Последний рубеж»
Евгений Цыганов безостановочно хохочет в трейлере комедии «Человек, который смеется»
Александр Петров предстанет сразу в двух ролях в сериале «Буш»
18 сентября 2025
Игры не на жизнь, а на смерть: 7 фильмов и сериалов о жестоких соревнованиях
Джек Блэк и Пол Радд переснимают любимый хоррор в трейлере комедии «Анаконда»
Никита Кологривый в роли Юрия Хоя: вышел тизер байопика «Сектор Газа»
Мгновенная классика: критики в восторге от фильма Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой»
17 сентября 2025
Два адвоката вступают в ожесточенную схватку в суде в трейлере комедии «Джолли 3»
«Русская Медиагруппа» стала информационным партнером музыкального конкурса «Интервидение»
Татьяна Маслани задается страшными вопросами в трейлере хоррора Оза Перкинса «Крипер»
Вперед в прошлое: 7 захватывающих фильмов и сериалов о путешествиях во времени
«Если в сериале много детей, то эта тусовка будет интересной!»: актеры Катя Червова и Павел Рассомахин — о съемках комедийного сериала «Одни дома»
Сидни Суини получает работу в доме Аманды Сайфред в трейлере триллера «Горничная»
16 сентября 2025
Чиновница Юлия Высоцкая отправляет сына в деревню в трейлере драмы «Огненный мальчик»
Чарли Ханнэм в роли серийного убийцы: вышел трейлер сериала «Монстр: История Эда Гейна»
Босс HBO рассказал, когда ждать третьи сезоны «Дома Дракона» и «Эйфории»
15 сентября 2025
Объявлены победители XI Международного кинофестиваля «Докер»
Лиам Хемсворт вырывает сердце у демона в трейлере четвертого сезона «Ведьмака»
Стали известны победители премии «Эмми-2025»
На кинофестивале в Торонто победил «Хамнет» с Полом Мескалом и Джесси Бакли
Лики трансильванского вампира: лучшие и худшие экранизации «Дракулы»
13 сентября 2025
Читали, теперь смотрим: 8 современных экранизаций русской классики
12 сентября 2025
Объявлена программа XIV Московского международного кинофестиваля «Будем жить»
Небесная канцелярия и не только: 7 сериалов о необыкновенных учреждениях
Сидни Суини боксирует на ринге в трейлере байопика «Кристи»
Чувствительный поэт отправляется на дуэль в трейлере авторского байопика «Лермонтов»
Деревянный бамбино сбегает из театра в новом трейлере «Буратино»
11 сентября 2025
Хью Джекман и Кейт Хадсон растворяются в музыке в трейлере фильма Song Sung Blue
Кинокомпания Legendary за большие деньги купила права на фанфик по «Гарри Поттеру» о Гермионе и Драко
Где искать Олега Гааса: 5 ярких проектов с актером
На СПбМКФ пройдет конференция региональных кинокомиссий и киностудий
10 сентября 2025
Бен Аффлек и Мэтт Дэймон узнают цену доверия в трейлере экшен-триллера «Лакомый кусок»
Индийское фэнтези: вышел трейлер блокбастера «Мирай»
На Okko и START выходит второй сезон сериала «Лихие»
В кинотеатрах стартует многообещающий инди-хоррор «Сомния: Обитель кошмаров»
9 сентября 2025
Дэниэл Крэйг расследует убийство в церкви в трейлере «Достать ножи: Проснись, мертвец»
Киллер Мадс Миккельсен помогает маленькой девочке в трейлере хоррора «Поймать монстра»
Даша снова с девочками: вышел трейлер фильма «Папины дочки. Мама вернулась»
В рамках Санкт-Петербургского международного Контент Форума пройдут кинопоказы для широкой публики
Тело говорит: 8 малоизвестных боди-хорроров, которые взорвут вам мозг
8 сентября 2025
Действие четвертого сезона «Белого лотоса» развернется во Франции
Дженнифер Лоуренс безумничает с Робертом Паттинсоном в трейлере драмы «Умри, моя любовь»
7 сентября 2025
Главный приз для Джима Джармуша: объявлены победители Венецианского кинофестиваля 2025 года
5 сентября 2025
Радио MAXIMUM приглашает на вечеринку во славу Оззи Осборна
Том Фелтон надевает экзоскелет в трейлере фантастического боевика «Альтер»
4 сентября 2025
Вышел первый трейлер масштабного сериала Андрея Кончаловского «Хроники русской революции»
Джейкоб Элорди соблазняет Марго Робби в трейлере «Грозового перевала» Эмиральд Феннел
Экшен, романтика, танцы: вышел трейлер индийского боевика «Бунтарь 4»
В прокат выходит эпический фильм о страшной странице в истории Индии «Бенгальское дело»
Юлия Франц ответила на вопросы Киноафиши
3 сентября 2025
«Эксмо» готовит книжную серию «Голоса вопреки» о реальных историях, потрясших мир
Рэйф Файнс противостоит варварству и безумию в трейлере «28 лет спустя: Храм костей»
Мертвые супергерои устраивают кровавый рейв в трейлере мультсериала «Зомби Marvel»
Okko готовит документальный сериал «Секты. Во власти культа»
Светлана Ходченкова сражается с Юрием Колокольниковым в трейлере сказки «Яга на нашу голову»
В прокат выходит психологический триллер «Вниз» с Егором Кридом и Анфисой Черных
2 сентября 2025
Елизавета Боярская спасает мужа от мафии в трейлере сериала «Тоннель»
Анна Пересильд попадает в сказочный мир в трейлере фильма «Алиса в Стране Чудес»
Смерть крупного пивовара влечет за собой беспорядки в Ирландии в трейлере сериала «Дом Гиннесса»
Зависшее напряжение: 7 триллеров, действие которых происходит в лифте
1 сентября 2025
Люк Бессон в кинотеатрах и дома: в сентябре выйдут «Дракула» и еще 24 фильма режиссера
Глен Пауэлл маскируется ради возвращения в спорт в трейлере сериала «Чад Пауэрс»
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»
Что смотреть в сентябре: 11 главных премьер в кино и на стримингах
