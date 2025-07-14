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Киноафиша Новости Создатель блокбастера «Экипаж»: Умер режиссер Александр Митта

Создатель блокбастера «Экипаж»: Умер режиссер Александр Митта

14 июля 2025 09:46
Создатель блокбастера «Экипаж»: Умер режиссер Александр Митта

Советскому классику было 92 года.

Александр Митта — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и педагог, известный своими яркими фильмами в жанре приключений, драмы и комедии. Он прославился такими картинами, как блокбастер «Экипаж» (1979) — первый советский фильм-катастрофа, ставший культовым, а также «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» (1976) с Владимиром Высоцким. Среди прочих работ режиссера выделяется сериал «Граница: Таежный роман» (2000). Митта внёс большой вклад в развитие киноискусства, сочетая зрелищность с глубокими сюжетами, а также воспитал множество учеников во ВГИКе.

Фото: legion-media
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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