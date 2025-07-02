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Киноафиша Новости Злой дух терроризирует трех братьев в трейлере хоррора «Одержимые: Наследие дьявола»

Злой дух терроризирует трех братьев в трейлере хоррора «Одержимые: Наследие дьявола»

2 июля 2025 15:13
Злой дух терроризирует трех братьев в трейлере хоррора «Одержимые: Наследие дьявола»

Театральный релиз в России состоится 17 июля.

Кинопрокатная компания «Про:взгляд» представила дублированный трейлер австралийского мистического хоррора «Одержимые: наследие дьявола», в котором посредством страшных телесных трансформаций осмысляется тема деменции.

В центре сюжета — три брата, которые долгое время хранят секрет своего отца. Дело в том, что незадолго до смерти он превратился в монстра, которого приходилось держать на цепи. После смерти отца Грэм, один из братьев, покинул семейную ферму, чтобы начать жизнь заново и забыть о страшном прошлом. Однако он вынужден вернуться домой, когда становится известно, что недуг, сведший в могилу отца, теперь поразил младшего брата. Парень одержим некой инфернальной сущностью, но избавиться от проклятия не помогают ни молитвы, ни медиум, ни экзорцист. Чтобы победить зло, братьям придется лицом к лицу столкнуться с кошмаром, от которого они всю жизнь пытались скрыться.

Режиссером и соавтором сценария выступает Стивен Бойл, который более известен как специалист по визуальным эффектам («Хоббит», «Патруль времени»). Фильм позиционируется как исследование в формате боди-хоррора проблематики, которая ранее была затронута в «Вихре» Гаспара Ноэ и «Отце» Флориана Зеллера.

Фото: «Про:взгляд»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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