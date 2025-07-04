В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода»

Мир Юрского периода: Возрождение (2025)
Фильм является прямым продолжением предыдущей части «Мир Юрского периода: Господство» и рассказывает о событиях, развернувшихся спустя пять лет. В центре внимания — эксперт по тайным операциям Зора Беннет в исполнении Скарлетт Йоханссон, которая получает задание отправиться на отдаленный остров в Атлантическом океане и найти гигантских динозавров, чья ДНК может помочь создать уникальное лекарство. Однако вскоре Зора выясняет, что на острове также водятся динозавры-мутанты, появившиеся в результате неудачных экспериментов.
Сценарий написал Дэвид Кепп, автор первых двух частей «Парка Юрского периода», поэтому создатели обещают вернуть дух и атмосферу оригинальной картины Стивена Спилберга. Изначально «Возрождение» собирался снять режиссер «Джона Уика» Дэвид Литч, но он уступил свое место Гарету Эдвардсу, который называет себя фанатом первого фильма. Спилберг, в свою очередь, высоко оценил «Годзиллу» Эдвардса.
Дино Дана (2020)
Приключенческое фэнтези для всей семьи о десятилетней девочке Дане, которая обожает динозавров и мечтает стать палеонтологом. Однажды Дана решает выяснить, куда пропали все детеныши динозавров, ведь ученые находят окаменелости только взрослых особей. Заручившись поддержкой друзей, Дана отправляется в увлекательное путешествие, чтобы найти ответ на свой вопрос.
Фильм основан на одноименном канадском сериале, главную роль в котором исполнила Микела Люси. Она же вернулась к роли Даны в полнометражной картине.
Терра Нова (2011, 1 сезон)
Австралийский сериал о мире будущего, в котором из-за перенаселения планеты человечество оказывается под угрозой исчезновения. Чтобы выжить, ученые создают межвременной портал и отправляют избранные группы людей на десятки миллионов лет в прошлое, чтобы у тех была возможность возродить цивилизацию. Бывший полицейский Джим вместе с семьей незаконно проникает в колонию, чтобы начать жизнь с чистого листа.
Одним из продюсеров проекта стал Стивен Спилберг, и это не единственная связь сериала с «Парком Юрского периода». Часть реквизита «Терра Новы» перекочевала в сериал прямо со съемочной площадки «Парка».
Путешествие к центру Земли (2008)
Вольная экранизация одноименного романа Жюля Верна. Действие перенесено в наши дни. Эксцентричный ученый Тревор Андерсон (Брендан Фрейзер) вместе с племянником путешествует по Исландии, где когда-то попал его брат. Однажды герои спускаются в пещеру, которая ведет прямиком к центру Земли — загадочному миру, населенному доисторическими созданиями.
«Путешествие к центру Земли» — первый фильм, полностью созданный в цифровом 3D-формате, поэтому головокружительные виражи по подземному миру гарантированы.
Портал Юрского периода (2007, 5 сезонов)
События начинаются с того, что в разных уголках современной Англии вдруг появляются животные, которых давно считают вымершими. Оказывается, что они проникают с помощью порталов, которые являются своеобразным мостом между нашим временем и доисторическим периодом. Группа ученых во главе с чиновником Джеймсом Лестером пытается выяснить природу аномалии и защитить планету от опасных существ.
Создатели сериала Эдриан Ходжес и Тим Хейнс — не просто любители динозавров, а настоящие знатоки этих древних существ. Вместе они работали над научно-популярными документальными сериалами «Прогулки с динозаврами» и «Прогулки с монстрами», которые уносят зрителей в удивительно реалистичное путешествие сквозь эпохи.
И грянул гром (2004)
Фантастический триллер, снятый по мотивам одноименного рассказа Рэя Брэдбери. В мире недалекого будущего, где путешествия во времени стали популярным туристическим направлением, люди могут перенестись в прошлое и поохотиться на динозавров. Чтобы не нарушить ход истории, путешественникам важно соблюдать три правила: ничего не оставлять после себя, ничего не брать с собой и ничего не менять в прошлом. Однако, вернувшись после одной из экспедиций, герои обнаруживают, что окружающий мир изменился до неузнаваемости. Чтобы вернуть все, как было, им необходимо понять, чем были вызваны такие изменения.
Режиссер фильма Питер Хайамс в своем творчестве часто обращается к адаптации фантастических произведений. Так, в 1984 году он экранизировал «Космическую одиссею 2010» Артура Кларка, а позднее — комикс Марка Верайдена о путешествиях во времени «Патруль времени».