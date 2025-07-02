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Киноафиша Новости Проклятый дом губит своих жильцов в трейлере хоррора «Пункт назначения: Высотка 613»

Проклятый дом губит своих жильцов в трейлере хоррора «Пункт назначения: Высотка 613»

2 июля 2025 14:02
Проклятый дом губит своих жильцов в трейлере хоррора «Пункт назначения: Высотка 613»

Мать и ее дочь борются за выживание в кишащей нечистью многоэтажке.

Кинопрокатная компания World Pictures представила дублированный трейлер тайваньского мистического фильма ужасов «Пункт назначения: Высотка 613», который появится в кинотеатрах 10 июля. Стоит отметить, что этот проект никак не связан с американской франшизой «Пункт назначения».

Действие разворачивается в стенах мрачной жилой высотки, где поселяются мать с маленькой дочкой. Вскоре женщина замечает, что кругом творится что-то неладное. В дальнейшем выясняется, что этот многоквартирный дом — порождение самого ада, которое становится смертельной ловушкой для всех, кто туда попадает. Здесь обитают потусторонние злые силы, изводящие людей. Теперь главной героине необходимо найти способ вырваться из проклятой высотки, но дело в том, что это еще никому не удавалось.

В трейлере показано, что зло приобретает разные устрашающие формы — от призраков до похожих на утопленников зомби.

Режиссером выступает Джо Цянь («Бойцовский клуб зомби», «Зомби 108»). В актерский состав вошли Айви Инь, Бай Лин, Эмбер Ань, Бай Жуньинь, Кэш Чуан, Стэнли Фун, Юнь Се и другие.

Фото: World Pictures
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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