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Киноафиша Новости Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

24 июля 2025 19:07
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Очередная фаза Marvel долетает до больших экранов.

Новая эпоха

«Первые шаги» не только введут любимую многими фантастическую семью в киновселенную Marvel, но и откроют новую, Шестую фазу MCU, став 37-м фильмом франшизы. В отличие от предыдущих экранизаций комиксов о Четверке, на этот раз создатели решили, что зрители и так достаточно знают о героях, потому не будут тратить хронометраж на сбор команды, на чем погорел фильм 2015 года. Вместо этого нас сразу погрузят в мир, где главные герои уже несколько лет как получили способности и стали суперзвездами планеты.

Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

За режиссуру фильма отвечает Мэтт Шекман — мастодонт сериального производства, работавший над эпизодами «Наследников», «Доктора Хауса», «Игры престолов», «Пацанов» и многих других проектов. С Marvel он уже сотрудничал, сняв пока что лучший сериал студии — «Ванда/Вижн». «Первые шаги» станут его первой полнометражной работой. Совместно со сценаристами «Это все Агата» и «Аватар: Путь воды» он создает аутентичный мир ретрофутуризма 60-х.

Ретрофутуризм

Отличительной чертой нового фильма станет его стиль. Это первая картина, сюжет которой целиком развернется в параллельной вселенной — на Земле-828. Такой выбор дает авторам простор для самодостаточной истории: студия давно запуталась в хитросплетениях кроссоверов, а здесь Четверка будет единственной супергеройской командой — значит, режиссеру не нужно вставлять пасхалки и отсылки к другим персонажам.

Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Визуально фильм опирается на космическую гонку 60-х, рассказывая сказку, вдохновленную миссией «Аполлон-11». Главные герои стали знамениты, отправившись в космос вместо реальных астронавтов. Шекман поставил перед художниками цель: снять кино так, будто над ним работал Стэнли Кубрик в 1965 году. Подошли к задаче скрупулезно — искали винтажную мебель, использовали старые объективы, воссоздавали реквизит по эскизам и архивным фото. При этом активно применялись и современные технологии.

Герои

  • Рид Ричардс (Мистер Фантастик) в исполнении Педро Паскаля. «Отец» семейства, гениальный ученый, который получил способность к растягиванию.
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»
  • Сьюзан Шторм (Невидимая женщина) в исполнении Ванессы Кирби. Жена Ричардса. Получила способности к невидимости и созданию силовых полей.
Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»
  • Джонни Шторм (Человек-факел) в исполнении Джозефа Куинна. Младший брат Сьюзан, ее полная противоположность: безрассудный и вспыльчивый, но все же добрый и честный.

​​​​​​​Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

  • Бен Гримм (Существо) в исполнении Эбона Мосса-Бакрака. Ворчливый лучший друг Ричардса. Потерял человеческий облик, отчего испытывает личностный кризис, но получил невероятную силу.

​​​​​​​Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

  • Шалла-Бал (Серебряный Серфер) в исполнении Джулии Гарнер. В прошлых экранизациях Серфером всегда был Норрин Радд, но создатели решили обратить внимание на его возлюбленную. В комиксах Шалла-Бал тоже становится Серфером, только позже. Ее задача — быть предвестницей Галактуса.

​​​​​​​​​​​​​​Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

  • Галактус в исполнении Ральфа Айнесона. В фильме нулевых этот персонаж появился лишь на мгновение в виде бесформенного облака, теперь же он предстанет во всей красе, полностью повторяя свой образ из комиксов. Режиссер описывает его как «космического вампира», пожирающего планеты.

В строгом секрете держались роли Джона Малковича, Пола Уолтера Хаузера и Наташи Лионн. Однако слухи уже позволяют уверенно утверждать, что:

  • Малкович сыграл Красного призрака (Иван Крагофф) — ленинградского ученого, стремящегося обогнать Америку в лунной гонке. Однако сцена с ним из финальной версии фильма была вырезана.
  • Пол Уолтер Хаузер появится в качестве Человека-крота — классического злодея, с которым Четверка сразится в начале фильма.
  • Звезда «Покерфейса» Наташа Лионн сыграла возлюбленную Существа.

Семья — сердце истории

В трейлере мы увидели, что на протяжении фильма Сью забеременеет и родит ребенка от Рида. Это будет сын Франклин, по комиксам у них чуть позже также появится дочь Валерия. В оригинале Франклин — важнейший, один из самых могущественных персонажей, способный создавать новые миры и реальности. Именно это заинтересует Галактуса, ведь так он сможет утолить свой голод.

Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

Сюжет картины выстроен вокруг попыток защитить новорожденного. Но и сами герои будут сталкиваться с личными трудностями, оставаясь верной опорой друг для друга.

Примерный сюжет

(абзац содержит спойлеры)

Так как фильм с порога ныряет в действие, происхождение способностей героев, вероятнее всего, покажут в виде небольшого стилизованного ролика. Через несколько месяцев после начала событий Серебряный Серфер объявит Земле, что планета выбрана для уничтожения Галактусом.

В трейлере акцент сделан на беременности Сью, и поскольку речь идет о ребенке супергеройской пары, он привлечет внимание Галактуса. «Космический вампир» предложит обменять ребенка на пощаду для планеты.

Ретрофутуризм и космический вампир: чем будет удивлять «Фантастическая четверка: Первые шаги»

В финале «Громовержцев» был показан корабль Четверки в основной вселенной, что говорит о разработке технологии телепортации. Скорее всего, герои захотят спасти и ребенка, и Землю — либо перебравшись в другую вселенную, либо переместив туда самого Галактуса. Возможно, на момент событий «Первых шагов» Четверка все еще остается в своей вселенной, а сцена из «Громовержцев» произойдет позже.

Доктор Дум

Одно из самых ожидаемых событий нового этапа MCU — возвращение Роберта Дауни—младшего, который на этот раз воплотит Виктора фон Дума, главного злодея Шестой фазы. Поскольку «Первые шаги» служат прологом к конфликту, мы обязательно увидим Дума (возможно, лишь его образ) в финале или в сцене после титров. Полноценное появление стоит ожидать лишь в следующем фильме студии Marvel.

Фото: Marvel Studios
Полина Резникова
Полина Резникова
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