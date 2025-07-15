Оливия Кук и Робин Райт в трейлере «Девушки»

Стриминговая платформа Prime Video поделилась трейлером сериала «Девушки», в котором сыграли Оливия Кук («Дом Дракона») и Робин Райт («Карточный домик»). Сериал основан на романе «Черри» писательницы Мишель Франсис

В этой истории женщина по имени Лора достигла карьерных высот и нашла личное счастье: у неё крепкий брак с обеспеченным и заботливым мужем, а их сын Дэниэл уже вырос. Однако спокойствию Лоры приходит конец, когда Дэниэл встречает Черри — девушку, которая кажется Лоре подозрительной и вызывает у неё сильную тревогу.

Кроме Райт и Кук, в актерский состав также входят Лори Дэвидсон в роли Дэниела, Уалид Зуайтер в роли Говарда, Таня Муди в роли Изабеллы, Шалом Брун-Франклин в роли Бриджит, Карен Хенторн в роли Трейси, Анна Чанселлор в роли Лилит, Лео Сутер в роли Николаса и Франческа Корни в роли Милли.

Выход всех восьми эпизодов состоится на Primer Video 10 сентября.