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Оливия Кук и Робин Райт в трейлере «Девушки»

15 июля 2025 10:32
Оливия Кук и Робин Райт в трейлере «Девушки»

Триллер по книге «Черри» Мишель Франсис.

Стриминговая платформа Prime Video поделилась трейлером сериала «Девушки», в котором сыграли Оливия КукДом Дракона») и Робин РайтКарточный домик»). Сериал основан на романе «Черри» писательницы Мишель Франсис

В этой истории женщина по имени Лора достигла карьерных высот и нашла личное счастье: у неё крепкий брак с обеспеченным и заботливым мужем, а их сын Дэниэл уже вырос. Однако спокойствию Лоры приходит конец, когда Дэниэл встречает Черри — девушку, которая кажется Лоре подозрительной и вызывает у неё сильную тревогу.

Кроме Райт и Кук, в актерский состав также входят Лори Дэвидсон в роли Дэниела, Уалид Зуайтер в роли Говарда, Таня Муди в роли Изабеллы, Шалом Брун-Франклин в роли Бриджит, Карен Хенторн в роли Трейси, Анна Чанселлор в роли Лилит, Лео Сутер в роли Николаса и Франческа Корни в роли Милли.

Выход всех восьми эпизодов состоится на Primer Video 10 сентября.

Фото: Prime Video
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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