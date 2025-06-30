Меню
Архив новостей за июнь 2025 года
30 июня 2025
На роль нового Джеймса Бонда рассматриваются Том Холланд, Джейкоб Элорди и Харрис Дикинсон
Лиам Нисон отправляется в Гималаи в трейлере боевика «Ледяной драйв 2»
Юрий Быков готовится к съемкам сериала «Воскресение» по роману Льва Толстого
Мэтт Ривз наконец завершил сценарий «Бэтмена 2»
27 июня 2025
Все открытия остались в первом сезоне: появились рецензии на финал «Игры в кальмара»
Студия Disney анонсировала фильм «Лило и Стич 2»
Конспиролог Джесси Племонс похищает Эмму Стоун в трейлере «Бугонии» Йоргоса Лантимоса
Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках
26 июня 2025
В Санкт-Петербурге прошла встреча с режиссером и актерами сериала «Высокий сезон»
Демон похищает девочек в трейлере индийского хоррора «Мама»
Дени Вильнев назначен режиссером следующего фильма о Джеймсе Бонде
Ушлый финансовый коуч сбегает в лес к Гоше Куценко в трейлере сериала «Хутор»
Аарон Соркин снимет сиквел «Социальной сети»
25 июня 2025
Ченнинг Татум сбегает из тюрьмы и знакомится с Кирстен Данст в трейлере фильма «Грабитель с крыши»
Девушка ищет новый смысл жизни в трейлере теплой инди-драмы «Прости, детка»
Актер Юрий Насонов: «Кит из “Высокого сезона” — мой самый честный герой, дикий и невероятно любящий»
На viju выходит сериал «Библиотекари: Следующая глава»
24 июня 2025
Любовь никогда не умрет: вышел трейлер поп-мюзикла «Джульетта и Ромео»
Две сестры разгадывают тайну родового проклятия в трейлере хоррора «Пожиратель душ. Голоса мертвых»
Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет
Джуд Лоу, Даниэль Брюль и Сидни Суини осваивают дикий остров в трейлере триллера «Эдем»
Радио MAXIMUM анонсировало масштабный Грильфест
23 июня 2025
Юлия Александрова и Павел Деревянко устраивают шведскую семью в трейлере «Открытого брака. Акт второй»
Страстный роман Алисии Сильверстоун оборачивается кошмаром в трейлере триллера «Горячая штучка»
Обезображенный Питер Динклэйдж сносит головы шваброй в трейлере нового «Токсичного мстителя»
21 июня 2025
Трип в настоящие 90-е: вышел трейлер сериала Романа Михайлова «Путешествие на солнце и обратно»
Медвежата переносятся во времени в трейлере приключенческого мультфильма «Побег из будущего»
Кто же он такой? Вышел трейлер комедии «Патруль. Миссия Тамби»
20 июня 2025
Елена Север спела на Международном конкурсе дизайна адаптивной одежды «На крыльях»
Три подруги покоряют столицу в трейлере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается»
Со второго плана на первый: 6 фильмов во главе со второстепенными героями известных сюжетов
19 июня 2025
В производство запущен игровой фильм «Ну, погоди!»
«Русская Медиагруппа» провела закрытую вечеринку в честь старта ПМЭФ
София Каштанова навлекает на себя проклятие в трейлере ромкома «Укради мою мечту»
Тренер по баскетболу возглавляет необычную команду в трейлере фильма «Звезды на земле»
18 июня 2025
Потрясающий маскулинный экшен: появились отзывы о фильме «Формула 1» с Брэдом Питтом
«Любовь — это главное»: Светлана Листова рассказала о фильмах и сериалах, которые должен увидеть весь мир
Антон Богданов ответил на вопросы Киноафиши
Меньше цена — больше новинок: сеть кинотеатров «КАРО» объявила «Киновторник»
Все истории заканчиваются: вышел трейлер второго сезона «Песочного человека»
17 июня 2025
Стартовали съемки второго сезона сериала «Ландыши»
Лариса Гузеева тусуется с любовником Павлом Деревянко в трейлере сериала «Три сестры»
Мирон Проворов рассказал о съемках в семейной комедии «Маленький шеф»
Анимация может всё: 8 мультфильмов с самыми безумными концепциями
16 июня 2025
Лиам Нисон объединяется с Памелой Андерсон в трейлере нового «Голого пистолета»
Борис Дергачев ставит Шекспира на сцене тюрьмы в трейлере сериала «Театральная зона»
«Русская Медиагруппа» стала официальным партнером Семейного образовательного форума Леонида Агутина
На Okko стартует сериал «Что-то положительное»
13 июня 2025
Сага об Иккинге и Беззубике: гид по франшизе «Как приручить дракона»
12 июня 2025
В прокат выйдет мультфильм Горо Миядзаки «Сказания Земноморья»
11 июня 2025
Хоакин Феникс конфликтует с Педро Паскалем в трейлере «Эддингтона» Ари Астера
Джеймс Ганн анонсировал новый фильм о Чудо-женщине
Одаренные дети подвергаются ужасным экспериментам в трейлере сериала «Институт»
10 июня 2025
Милый ремейк, подчеркивающий величие оригинала: появились отзывы о фильме «Как приручить дракона»
Инкассаторы Эдди Мерфи и Пит Дэвидсон попадают в облаву в трейлере комедийного экшена «Ограбление»
Поднебесное царство юаней: как Китай стал крупнейшим кинорынком мира
Radio Monte Carlo продемонстрировало эксклюзивную коллекцию одежды Monte Carlo Golf & Regatta
На адреналине: 8 мощных российских экшен-сериалов
9 июня 2025
Умелец Юрий Колокольников раскрывает заговор в трейлере фильма «Левша»
Узник Диего Луна грезит о Дженнифер Лопес в трейлере мюзикла «Поцелуй паучихи»
Девочка и ее кузен спасают лес в трейлере анимационного фильма «Дикая семейка»
7 июня 2025
Мари Краймбрери в эфире RU.TV рассказала о рождении ребенка и новом альбоме
6 июня 2025
Калеб Лэндри Джонс жаждет любви и крови в трейлере «Дракулы» Люка Бессона
Ксеноморфы атакуют синтетических солдат в трейлере сериала «Чужой: Земля»
Мифология «Джона Уика»: как устроена вселенная киллеров с кодексом чести
5 июня 2025
Эльфаба и Глинда бросают вызов Волшебнику Оз в трейлере мюзикла «Злая: Навсегда»
Radio Monte Carlo анонсировало традиционный турнир по гольфу
Убийственная комедия: вышел трейлер индийского фильма «Хаусфул 5»
Кенгуру-зомби терроризирует австралийский городок в трейлере хоррора «Хищник. Дожить до рассвета»
4 июня 2025
Вышли трейлеры фильма «Аббатство Даунтон 3» и третьего сезона «Позолоченного века»
Юра Борисов может сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино
Крупный криминальный босс жаждет возмездия в трейлере боевика «Суровая жизнь»
3 июня 2025
Марго Робби и Колин Фаррелл странствуют по памяти в трейлере фильма «Большое смелое прекрасное приключение»
Мальчик-повар предотвращает развод родителей в трейлере комедии «Маленький шеф»
Трудный возраст: 6 фильмов и сериалов, которые помогут лучше понять подростков
В Музее Победы прошел концерт «Наша семья — Наша победа»
2 июня 2025
Вышли трейлеры вторых сезонов «Поколения “Ви”» и «Миротворца»
Маньяк Итан Хоук мстит с того света в трейлере хоррора «Черный телефон 2»
Tudum 2025: что показали на ежегодном мероприятии Netflix
Что почитать в начале июня: 20 громких новинок лета
1 июня 2025
Что смотреть в июне: 10 главных премьер в кино и на стримингах
Онлайн
Август
Отзывы
2025, Россия, драма, исторический, военный
Битва за битвой
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, драма, триллер
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Дракула
Рецензия
Отзывы
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Долгая прогулка
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Мужские правила моего деда
Отзывы
2025, Россия, комедия, приключения
(Не)искусственный интеллект
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный, приключения
Мир в огне
Отзывы
2025, США, фантастика, боевик
Нахимовцы. Янтарный берег
Отзывы
2025, Россия, приключения, семейный
Зверопоезд
Отзывы
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Тафити. Приключения на краю света
Отзывы
2025, Германия, анимация
Дом ада. Спуск к дьяволу
Отзывы
2025, США, ужасы
Настоящим героем в «Пятом элементе» оказался неудачник Корбен: именно его Люк Бессон наделил даром
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки
Даже если захочет, Amazon не сможет так просто закрыть сериал «Кольца власти»: наследники Толкина выдвинули одно условие
«У вас мозги закипят и вытекут»: Татум не мог и представить, какое безумие подготовили братья Руссо в «Мстители: Судный день»
Драма и поток сознания в одном флаконе: российский автор, которого практически невозможно экранизировать
Рейтинг 82% на RT и звание хита: лучший сериал Джейсона Бейтмана на Netflix — это вовсе не «Чёрный кролик»
10 очков Гриффиндору: тест на знание мемов по «Гарри Поттеру» на 5 из 5 пройдут только миллениалы
«Офис» скрестили с «Великолепным веком»: сериал «1670» — лучшая историческая комедия Netflix среди унылых драм последних лет
«Опять ты мне эту … поставила?!»: тест пройдут только смотревшие «Белое солнце пустыни» больше двух раз — вспомните 5 цитат
Худшая глава антологии: Мерфи сел в лужу с «Монстр: История Эда Гейна» — маньяка превратили в икону
Бран не король, а Арья не избранная: шесть лет спустя финал «Игры престолов» смотрится еще более нелепо
