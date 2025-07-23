Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация»

Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация»

23 июля 2025 10:53
Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация»

Отечественное остросюжетное кино в духе «Бегущего по лезвию», «Вспомнить всё» и «Апгрейда».

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер научно-фантастического боевика «Идентификация», который выйдет в прокат 28 августа.

Главный герой — мужчина по имени Леон (Антон Пампушный), который приходит в себя в больнице и осознает, что ничего не помнит. Кроме того, в его мозг теперь внедрен нейрочип, благодаря которому он способен управлять цифровыми устройствами. Протагонист стремится узнать, кто он такой и что же с ним произошло. Выясняется, что ради спасения дочери он согласился стать участником устрашающего эксперимента. В итоге Леон оказывается пешкой в смертельно опасной игре, где никому нельзя доверять. В то же время на героя начинают охотиться бандиты с черного рынка, чтобы заполучить продвинутые технологии.

В актерский состав также вошли Виктория Агалакова, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник и другие. Режиссером выступает Серик Бейсеу. По его словам, несмотря на фантастичность выбранного сюжета, в свете стремительного развития технологий «Идентификация» не так уж далека от реальности. Примечательно, что в съемках были задействованы актеры с реальными биомеханическими протезами, а также косплееры, специализирующиеся на киберпанке.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Трейлер «Мортал Комбат 2» набрал свыше 100 млн просмотров за первые сутки Читать дальше 23 июля 2025
Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Пришелец объединяется с андроидом в трейлере фильма «Хищник: Планета смерти» Читать дальше 22 июля 2025
Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» Читать дальше 25 июля 2025
Джош Хатчерсон вновь вступает в схватку с аниматрониками в трейлере хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Джош Хатчерсон вновь вступает в схватку с аниматрониками в трейлере хоррора «Пять ночей с Фредди 2» Читать дальше 25 июля 2025
Леонардо ДиКаприо готовит взрывчатку и оберегает дочь в новом трейлере «Битвы за битвой» Леонардо ДиКаприо готовит взрывчатку и оберегает дочь в новом трейлере «Битвы за битвой» Читать дальше 24 июля 2025
На Первом канале состоится показ фильма «Северный полюс» На Первом канале состоится показ фильма «Северный полюс» Читать дальше 24 июля 2025
Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких Стартовали съемки сериала «Полдень» по роману братьев Стругацких Читать дальше 24 июля 2025
На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение» На viju выйдет научно-фантастический сериал «Воскрешение» Читать дальше 25 июля 2025
START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых» START и Okko начали съемки сериала «Время Счастливых» Читать дальше 25 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше