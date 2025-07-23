Антон Пампушный раскрывает заговор в трейлере киберпанк-боевика «Идентификация»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» представил трейлер научно-фантастического боевика «Идентификация», который выйдет в прокат 28 августа.

Главный герой — мужчина по имени Леон (Антон Пампушный), который приходит в себя в больнице и осознает, что ничего не помнит. Кроме того, в его мозг теперь внедрен нейрочип, благодаря которому он способен управлять цифровыми устройствами. Протагонист стремится узнать, кто он такой и что же с ним произошло. Выясняется, что ради спасения дочери он согласился стать участником устрашающего эксперимента. В итоге Леон оказывается пешкой в смертельно опасной игре, где никому нельзя доверять. В то же время на героя начинают охотиться бандиты с черного рынка, чтобы заполучить продвинутые технологии.

В актерский состав также вошли Виктория Агалакова, Евгений Сидихин, Антон Лаврентьев, Анастасия Резник и другие. Режиссером выступает Серик Бейсеу. По его словам, несмотря на фантастичность выбранного сюжета, в свете стремительного развития технологий «Идентификация» не так уж далека от реальности. Примечательно, что в съемках были задействованы актеры с реальными биомеханическими протезами, а также косплееры, специализирующиеся на киберпанке.