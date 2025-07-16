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Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

16 июля 2025 15:00
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

В честь выхода в онлайн-кинотеатре START «Путешествия на солнце и обратно» вспоминаем несколько самых ярких вышедших и грядущих многосерийных проектов о том, как страна погружалась в лихие 90-е.

«Лихие», реж. Юрий Быков

Криминальная драма снята по мотивам реальной истории ОПГ «Общак», действовавшей в 90-е годы на Дальнем Востоке России. Егерь Павел Лиховцев (Артем Быстров) старался уберечь семью от новых реалий и воспитывать сыновей по образу «настоящих мужчин». Но время внесло свои коррективы: вместе с женой и детьми Павлу приходится переехать в город. Единственной доступной работой оказывается устранение конкурентов банды, в которой состоит его друг Юра Краб (Александр Голубев). Так Лиховцев-старший, а впоследствии и его сын Женя становятся киллерами, полностью посвятив свою жизнь ОПГ.

Режиссер Юрий Быков вернулся к формату сериалов в свойственной ему суровой манере. «Лихие» — тяжелый и жесткий, но честный взгляд на то, как 90-е меняли судьбы и характеры. Получилась масштабная криминальная сага о насилии, повторяющемся по циклу, пока герои наконец не потеряют все, что у них есть. Зло, совершаемое Лиховцевыми, порождает зло — и оно совершенно лишено романтического флера, который часто сопровождает похожие истории. А чтобы полностью погрузить зрителя в три временные линии сериала, Быков подобрал по несколько талантливых актеров, которые сыграли героев в разные годы жизни. Вторая глава этой масштабной саги выйдет уже осенью 2025 года.

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

«Путешествие на солнце и обратно», реж. Роман Михайлов

Руслан (Олег Чугунов) — не самый типичный рассказчик для истории о 90-х. Хотя воспоминания его будут знакомы многим: попытки родителей выжить разными способами, скромная советская квартира, тюремный срок отца и растерянность матери. От своих друзей — Алика (Лев Зулькарнаев), Мити (Чингиз Гараев), Химоза (Арсений Касперович) — Русик отличается способностью тонко чувствовать окружающий мир. Восприимчивый молодой человек проходит сквозь хаос, испытания и потери лихой эпохи, ведомый любовью к девушке, которую видел всего раз в жизни.

Сюжет «Путешествия на солнце и обратно», как и в других работах Романа Михайлова, отходит на второй план перед чувствами и атмосферой. Хотя события в жизни Руслана до боли реалистичны: его друзья и близкие сгорают, ошибаются, теряются в этом смутном времени. Режиссер «Отпуска в октябре» исследует тему, где коллеги часто выбирают показать насилие и безнаказанность, и находит в ней место для романтики, глубоких переживаний и светлой грусти. И делает это в красивейшей форме, которую критики сравнивают с искусством эпохи барокко.

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

«Мир! Дружба! Жвачка!», реж. Илья Аксенов и Антон Федоров

Жизнь 14-летнего Саньки Рябинина (Егор Губарев) была полна типичных подростковых проблем, от споров с родителями до конфликта с хулиганами из своего района. Так бы и оставалось дальше, если бы не знакомство с Женей (Валентина Ляпина), которое становится отправной точкой для череды приключений. И они очень быстро переходят границы обычных ребяческих шалостей. Воспитанный Санька оказывается в центре совершенно взрослых разборок, а обратиться за советом можно только к дяде Алику (Юра Борисов) — молодому ветерану-афганцу, у которого намечается свое смертельно опасное противостояние с местным криминалом.

Создатели сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» смогли найти невероятно удачный баланс между ностальгией и живой историей. С одной стороны, они попали точно в аудиторию людей, скучающих по ларькам, дешевому мороженому и ощущению безграничной свободы. С другой — смогли создать образы героев, способных зацепить современных подростков. После успешного первого сезона, который вошел во многие списки лучших сериалов 2020 года, история становилась только глубже и суровее, взрослея вместе со зрителем.

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

«Слово пацана», реж. Жора Крыжовников

Действие сериала Жоры Крыжовникова и Андрея Золотарева разворачивается в конце 80-х годов, но описывает события, фактически сформировавшие следующее десятилетие. 14-летний школьник Андрей (Леон Кемстач) пытается разобраться с хулиганами, требующими отдать им карманные деньги. Его спасает знакомство с Маратом (Рузиль Минекаев) — дерзкий и гораздо более решительный парень приводит его в группировку «Универсам». Строгие пацанские правила защищают и поддерживают Андрея, получившего кличку Пальто. Но они же доводят молодых ребят до беды, когда в город возвращается старший брат Марата по прозвищу Адидас (Иван Янковский). Очень скоро оказывается, что, однажды вступив в группировку, обратной дороги пацаны уже не находят.

Говорить о так называемом «казанском феномене» формирования подростковых группировок начали еще в 80-е, но особое внимание к нему привлекла книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберта Гараева. Ее автор, как и многие создатели сериала, своими глазами увидел эпоху мальчишеских войн, которые очень быстро переросли в настоящий бандитизм. «Слово пацана» Крыжовникова имело бешеный успех: проект получил премию «Белый слон» и три «ТЭФИ», а по популярности во время показа практически догнал культовые сериалы «Во все тяжкие», «Семнадцать мгновений весны» и «Игра престолов».

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

«Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев и Любовь Львова

Водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) растит сразу трех мальчишек — все от разных мужей. Старший, Петр (Слава Копейкин), идет по стопам своего отца — уголовника по кличке Карась. Прибившись к местному криминальному авторитету Михалычу, он постепенно познает все стороны бандитской жизни. Средний сын Юра (Макар Хлебников) мечтает стать художником и водит дружбу с молодым следователем, человеком на стороне закона. А младшему Руслану (Хетаг Хинчагов) хочется стать успешным коммерсом. Сложная эпоха изменит каждого из героев, грозясь разрушить семью до основания.

Творческий дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой исследует все новые темы, но по-прежнему в своем узнаваемом стиле — причудливом и прекрасном. Критики называли сериал эпическим кинороманом и подчеркивали, что важнее всего в нем отнюдь не криминальные разборки. Сердце «Детей перемен» — его герои, разноплановые и развивающиеся на протяжении всего сюжета.

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

«Айда!», реж. Олег Асадулин

Грядущий проект START осветит тему, уже поднятую в «Слове пацана», с другой стороны. По сюжету юный Гриша (Алексей Онежен) переезжает с семьей в Казань, в самый эпицентр уличных войн. Сориентироваться в новом для него мире парню помогает Захаревич (Даниил Воробьев) — своеобразный идеолог банды «Тяп-ляп», умело манипулирующий подростками и втягивающий их в преступные группировки. Единственный, кто вовремя распознает угрозу, — начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Но некоторые процессы будет уже не остановить.

Это сериал о том, в силу каких исторических обстоятельств сформировалась «братва» и как произошел разгром крупнейшей казанской ОПГ «Тяп-ляп» в конце 70-х. Съемки проходили в Казани, Москве и Подмосковье, а художникам пришлось воссоздать для съемок отделения милиции, «качалки», спортзалы советских времен, даже найти подходящую психиатрическую больницу, как будто застывшую в 70-х, и казанскую квартиру, в которой по сюжету дает концерт Владимир Высоцкий.

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века

«Комбинация», реж. Никита Власов

Саратов, 1988 год. Рождение дочери побуждает милиционера Александра Шинина (Никита Кологривый) изменить свою жизнь. Встретившись лицом к лицу с современниками из мира музыки, он решает создать и раскрутить собственную женскую группу. Вместе с тихим продюсером Виталием (Владимир Канухин) он находит будущих звезд: энергичную старшеклассницу-оторву Татьяну (Елизавета Базыкина) и студентку Алену (Анастасия Уколова), которая пытается получить образование в консерватории. Обучению не суждено завершиться, ведь очень скоро девушек в составе группы «Комбинация» утянет в круговорот шоу-бизнеса.

Сериал от продюсеров Дмитрия Нелидова и Александры Ремизовой показывает иные 90-е: яркие, безбашенные, опьяненные свободой. Криминальную тему проект не обошел, но гораздо больше в нем аляпистой моды и дерзких злободневных песен, способных захватить всю страну. Смелые образы и тексты «Комбинации» напоминают, что люди, заставшие лихую эпоху, не только выживали — они радовались, любили, веселились и мечтали точно так же, как любое другое поколение.

Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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