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Киноафиша Новости «Русское Радио» запускает новое шоу «Вечер на Русском»

«Русское Радио» запускает новое шоу «Вечер на Русском»

30 июля 2025 10:37
«Русское Радио» запускает новое шоу «Вечер на Русском»

Передача будет выходить с понедельника по четверг в 18:00.

В честь своего 30-летнего юбилея знаменитая радиостанция «Русское Радио» анонсировала новое развлекательное шоу «Вечер на Русском».

Программа позиционируется как аналог лучшего друга — это оживленное, остроумное и полное сюрпризов шоу призвано улучшить настроение слушателей и создать атмосферу непринужденного дружеского общения. Настроение будет обеспечивать дуэт в лице знаменитого ведущего Ивана Соловьева и шоумена Александра Пряникова, который вернулся на «Русское Радио», где некогда началась его карьера. Используя свое блестящее умение импровизировать, ведущие будут с искрометным юмором говорить о шоу-бизнесе, свежих новостях и других вещах.

«Вечер на Русском» — ненавязчивая передача, которую приятно послушать после трудового дня, на время забыв о делах и обязанностях. Именно такого отдыха многим из нас не хватает в современном мире с его высокими скоростями и спешкой.

Вместе с тем «Русское Радио» подготовило своей публике еще один сюрприз. В рамках «Вечера на Русском» пройдет игра «Радио большой страны», участникам которой нужно будет догадаться, о каком российском городе говорят ведущие. Победители будут награждены приятными призами.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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