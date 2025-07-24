На Первом канале состоится показ фильма «Северный полюс»

27 июля в 18:55 в честь Дня Военно-Морского Флота России на Первом канале будет показана патриотическая картина «Северный полюс». Фильм вышел в театральный прокат 27 февраля, а в апреле состоялся релиз в отечественных онлайн-кинотеатрах.

Производством проекта занималась кинокомпания «Русский Север». В основу сюжета легли события, имевшие место в 1960-х годах в разгар противостояния СССР и США. Чтобы укрепить свое геополитическое положение, Советский Союз организовал экспедицию к вершине Северного полушария. В 1962 году туда отправляется советская подводная лодка K-3 «Ленинский комсомол». Храброму экипажу предстояло пройти под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в истории выйти на поверхность у полюса.

Главные роли исполнили Андрей Мерзликин, Елена Север, Евгений Миронов, Ольга Ломоносова. Режиссером выступил Александр Котт. Елена Север также работала над фильмом в качестве генерального продюсера. По ее словам, подвиг советских подводником сопоставим с освоением космоса. Также Север утверждает, что «Северный полюс» — это «напоминание о том, что героизм рождается не в приказах, а в сердце».

Съемки прошли в Москве, под Санкт-Петербургом, в Сестрорецке, Мурманске, Полярном и Заозерске. Разработка фильма заняла пять лет.