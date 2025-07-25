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Киноафиша Новости Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй»

Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй»

25 июля 2025 15:53
Темный рыцарь в Мексике: вышел трейлер мультфильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй»

В сюжете задействованы варианты Джокера, Двуликого, Женщины-кошки и Ядовитого Плюща.

Студия DC и Warner Bros. Animation представили трейлер анимационного фильма «Ацтекский Бэтмен: Столкновение империй» об альтернативной версии Темного рыцаря. Цифровой релиз картины состоится 19 сентября.

Действие разворачивается в первой половине XVI века в Южной Америке. В центре сюжета — Йоуали, юный сын ацтекского вождя. Процветанию этого края приходит конец, когда главный герой замечает на морском горизонте испанскую эскадрилью во главе с конкистадором Эрнаном Кортесом. Во время переговоров с отцом Йоуали о золоте коварный Кортес подло убивает своего визави, а затем отдает приказ «перебить всех». Юноше удается пережить бойню и сбежать в столичный город Теночтитлан, где он предупреждает императора Монтесуму и его жреца Йоку о надвигающейся угрозе.

Желая отомстить Кортесу, Йоуали берется в совершенстве овладеть боевыми искусствами в храме бога летучих мышей. В дальнейшем он становится Бэтменом и возглавляет восстание против Кортеса. В ролике также показано, как после схватки с Женщиной-ягуаром Кортес превращается в Двуликого, а затем обретает соратника в лице безумного Джокера. Также в ролике появляется Лесной Плющ.

Фото: DC Studios
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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