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Киноафиша Новости Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»

Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»

3 июля 2025 14:09
Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»

Снял фильм режиссер «Голодных игр».

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер драматического триллера «Долгая прогулка» по одноименному роману Стивена Кинга. В российский прокат картина выйдет 18 сентября. Дистрибуцией занимается «Вольга».

Действие разворачивается в антиутопической Америке будущего, где власть захватили военные во главе с диктатором. Ежегодно в стране проводится соревнование, в котором участвует сотня молодых людей. Они должны идти пешком со скоростью не меньше трех миль в час в сопровождении военного конвоя. Если конкурсант не может соблюдать это правило из-за усталости или по другим причинам, его пристреливают на месте. Победу одерживает последний, кто остается в живых. Он получает огромную сумму денег и исполнение всех желаний.

Главным героем выступает 16-летний Реймон Гаррати из городка Паунал, штат Мэн. Его сыграл Купер ХоффманЛакричная пицца», «Киллер в отставке»), сын Филипа Сеймура Хоффмана.

Проект находился в производственном аду на протяжении десятилетий. В разное время за него брались Джордж А. РомероНочь живых мертвецов») и Фрэнк ДарабонтПобег из Шоушенка», «Зеленая миля»). В итоге фильм поставил Френсис ЛоуренсГолодные игры», «Я — легенда») по сценарию ДжейТи Моллнера.

Фото: Lionsgate
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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