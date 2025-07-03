Купер Хоффман и его товарищи шагают через смерть в трейлере триллера «Долгая прогулка»

Кинокомпания Lionsgate представила трейлер драматического триллера «Долгая прогулка» по одноименному роману Стивена Кинга. В российский прокат картина выйдет 18 сентября. Дистрибуцией занимается «Вольга».

Действие разворачивается в антиутопической Америке будущего, где власть захватили военные во главе с диктатором. Ежегодно в стране проводится соревнование, в котором участвует сотня молодых людей. Они должны идти пешком со скоростью не меньше трех миль в час в сопровождении военного конвоя. Если конкурсант не может соблюдать это правило из-за усталости или по другим причинам, его пристреливают на месте. Победу одерживает последний, кто остается в живых. Он получает огромную сумму денег и исполнение всех желаний.

Главным героем выступает 16-летний Реймон Гаррати из городка Паунал, штат Мэн. Его сыграл Купер Хоффман («Лакричная пицца», «Киллер в отставке»), сын Филипа Сеймура Хоффмана.

Проект находился в производственном аду на протяжении десятилетий. В разное время за него брались Джордж А. Ромеро («Ночь живых мертвецов») и Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»). В итоге фильм поставил Френсис Лоуренс («Голодные игры», «Я — легенда») по сценарию ДжейТи Моллнера.