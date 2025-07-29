Семья Джейка Салли сражается со злыми на’ви в трейлере «Аватара: Пламя и пепел»

Действие развернется через две недели после событий, показанных в предыдущей части.

Компания Disney представила первый трейлер фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Пламя и пепел», премьера которого состоится 19 декабря. Это третья часть мегакассовой франшизы «Аватар», которая повествует о жителях планеты Пандора.

Если в «Аватаре: Путь воды» (2022) зрителей познакомили с водным племенем на’ви Меткайина и обитателями океана, то в предстоящем фильме акцент будет сделан на клане Пепла. Это вид на’ви, проживающий близ вулканов и способная управлять огнем. Напомним, что главные герои Джейк Салли (Сэм Уортингтон), Нейтири (Зои Салдана) и их дети принадлежат к лесному клану под названием Оматикайя. В отличие от своих сородичей, клан Пепла — воинственная и агрессивная коммуна. Лидером огненного племени является Варанг, которую сыграла Уна Чаплин.

Кроме того, в «Пламени и пепле» появится еще одно ответвление на’ви — Торговцы Ветром. Это странствующие купцы, которые отличаются колоритной внешностью и веселым нравом.

Параллельно в производстве находятся четвертая и пятая части «Аватара». Ожидается, что они выйдут в 2029 и 2031 годах соответственно.